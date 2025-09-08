Враг запустил по Украине 142 БпЛА: зафиксировано попадание на 7 локациях
- Российские войска атаковали Украину, запустив 142 ударных беспилотника разных типов, из которых 112 были сбиты украинской противовоздушной обороной.
- По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 7 локациях, а падение обломков сбитых дронов – на 1 локации.
В ночь на 8 сентября российские войска в очередной раз атаковали Украину. Для этого враг использовал 142 ударных беспилотника различных типов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сколько беспилотников сбили силы ПВО?
Россияне запускали БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск в России и Чауды во временно оккупированном Крыму. Более 100 из них составляли именно "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны,
– сообщили в Воздушных силах.
Также зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 7 локациях, а падение обломков сбитых дронов – на 1 локации.
В Воздушных силах отметили, что несколько вражеских БпЛА по-прежнему остаются в воздухе, атака продолжается.
Какие последствия ночной атаки?
- Ночью 8 сентября в Киевской области были слышны взрывы. Тогда мониторинговые каналы писали, что под массированной атакой беспилотников находилась Трипольская ТЭС. Уже утром в Минэнерго сообщили, что под российскими обстрелами действительно оказался один из объектов тепловой генерации.
- В министерстве подчеркнули, что цель этой атаки – навредить мирному населению Украины, оставив без света дома, больницы, детские сады и школы. Сейчас спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов.
- Под ударом также находился Николаев. В результате падения обломков в городе повреждены помещения и техника на производственном предприятии. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Пострадавших, к счастью, нет.