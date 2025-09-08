В ночь на 8 сентября российские войска в очередной раз атаковали Украину. Для этого враг использовал 142 ударных беспилотника различных типов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сколько беспилотников сбили силы ПВО?

Россияне запускали БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск в России и Чауды во временно оккупированном Крыму. Более 100 из них составляли именно "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны,

– сообщили в Воздушных силах.

Также зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 7 локациях, а падение обломков сбитых дронов – на 1 локации.

В Воздушных силах отметили, что несколько вражеских БпЛА по-прежнему остаются в воздухе, атака продолжается.

Какие последствия ночной атаки?