Враги вредят не только извне: экологическая ситуация в Украине стремительно ухудшается
Источник:24 канал
Лидеры 120 стран съехались в Глазго, чтобы решить, как спасать планету от изменений климата, которые вызваны человеческой деятельностью. Такие саммиты проходят каждый год, начиная с 1995 года.
В рамках одного из таких форумов в 1997 году был подписан Киотский протокол, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу. В 2015 году его заменили Парижским климатическим соглашением с более амбициозными целями.
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Оно предусматривало обязательство стран сдерживать потепление климата на уровне не более чем 1,5 градуса по Цельсию.Отметим! В 2020 году лидеры государств обсудили достигнутые результаты, но этому помешала пандемия COVID-19 и встречу перенесли на год.
"Никто из нас не недооценивает стоящих перед нами вызовов. История показала, когда народы объединяются перед общими угрозами, появляется надежда", – отметила королева Великобритании Елизавета II.
В то же время, подсчеты международных экспертов показывают, что надежды мало. Правительства так и не смогли достичь целей Парижского климатического соглашения.
Экологическая ситуация в мире ухудшается: смотрите сюжет
По оценке специалистов климатической программы ООН, к середине века наша планета прогреется на 2,7 градуса по Цельсию, если немедленно не принять меры по ограничению выбросов в атмосферу. А с этим серьезные проблемы.
Не все правительства готовы действовать жестко, потому что это требует сокращения рабочих мест на грязных производствах и инвестициях в зеленые технологии. Тормозят процесс и одни из самых больших загрязнителей воздуха:
- Китай;
- Австралия.
Последняя не готова закрывать собственные угольные шахты. В то же время в Поднебесной не готовы отказаться от его использования для производства электроэнергии.Кстати говоря! Представители правительственных организаций Китая и Австралии даже обращались к специалистам ООН, которые готовили доклад о климатических изменениях к саммиту, чтобы они уменьшили влияние ископаемого топлива на глобальное потепление.
"Эти 6 лет после подписания Парижского климатического соглашения были самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений", – отметил генсек ООН Антониу Гутерреш.
Наша зависимость от ископаемого топлива ставит человечество на грань катастрофы. Перед нами стоит важный выбор: либо мы остановим климатические изменения, либо они остановят нас.
Эти изменения уже рядом с нами. Германия в 2021 году пережила одно из самых масштабных подтоплений за всю историю. Турция и Греция летом столкнулись с угрожающими пожарами.
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Война не улучшает климатическую ситуацию
Не способствуют улучшению климатической ситуации и войны. Ярким примером ухудшения состояния окружающей среды из-за агрессивной внешней политики стали оккупированные украинский Крым и Донбасс. Об этом участникам конференции напомнил Владимир Зеленский.
В 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые, к сожалению, не выполнили, а планета получила 2 экобомбы в центре Европы: оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса,
– подчеркнул Зеленский.
Он добавил: "Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой России. А на части Донбасса затопление шахт, деградация почвы, нехватка питьевой воды и все это сейчас. Это общая угроза всему миру".
Промышленные предприятия не хотят отказываться от угля
Не только внешние враги вредят окружающей среде в Украине. Крупные украинские промышленные предприятия не готовы отказаться от более дешевого угля, равно как и тепловые электростанции.Справка. По данным ВОЗ, украинские ТЭС выбрасывают в атмосферу почти 600 тысяч тонн сернистого газа ежегодно, что гораздо больше, чем все европейские ТЭС вместе взятые.
Это стало причиной того, что Украина – лидер в Европе по смертности от болезней, вызванных плохим качеством воздуха. У нас этот показатель составляет 2,5 тысячи на 100 тысяч жителей. Есть серьезные проблемы и с качеством воды.
Ситуацию значительно усугубляет постоянное загрязнение водных запасов:
- это промышленные выбросы;
- загрязнение коммунальными предприятиями;
- даже использование населением моющих средств с фосфатами, после которых невозможно очистить воду.
Наши очистные сооружения давно нуждаются в модернизации и обновлении, чтобы решать проблемы с загрязнением воды.
Для перехода на зеленые технологии Украине по разным оценкам нужно до одного триллиона долларов. А углеродно-нейтральной наша страна сможет стать не раньше 2060 года.