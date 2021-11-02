На первый взгляд может показаться, что и решались лишь вопросы климата и чисто западных взаимоотношений. Но от результатов этого саммита начали истерить и в Москве, и в Пекине.

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Это первая личная встреча лидеров стран G20 на таком уровне за последние два года, а потому вопросов набралось множество. Первое – это всё же климат. Честно говоря, довольным результатами не остался никто.

Решение о глобальном налогообложении

Лидеры стран G20 согласились прийти к нулевому выбросу углеродов в воздух приблизительно к середине века, то есть четких временных рамок нет.

Хотя всё же договорились до конца года перестать финансировать строительство новых угольных электростанций за рубежом, а также снова пообещали выделить 100 миллиардов долларов для развивающихся стран, чтобы тем было легче адаптироваться к изменениям климата.

Свое разочарование по этому вопросу выразил и сам Джо Байден, заявив, что результаты саммита сильно подорвали Россия и Китай, лидеры которых просто проигнорировали встречу. Но если в вопросах климата возникли проблемы, то в глобальном налогообложении лидеры были куда сговорчивее.

Здесь стоит напомнить, что ранее 136 стран, которые составляют 90% ВВП на планете, подписались под глобальной инициативой. Из неё следует, что все транснациональные корпорации, типа Google или Facebook, будут облагаться единым налогом в 15% во всех странах, которые приняли эту инициативу.

Это, по мнению Вашингтона и Брюсселя, должно создать более стабильную и справедливую международную налоговую систему. И вот лидеры стран "Большой двадцатки" единогласно поддержали ускорение этой реформы. Ведь по задумке она должна вступить в силу уже в 2023 году. Если, конечно, никто не начнет её тормозить.

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Почему это стало актуальным? Всё просто, например, тот же Байден возлагает большие надежды на свой инфраструктурный проект стоимостью в более чем 1 триллион долларов.

Но где взять деньги? Правильно, обложить налогами самых богатых. Но проблема в том, что тот же Google, Facebook или Apple попросту зарегистрировали свои офисы в тех странах, которые предлагают самую низкую налоговую ставку и Белому дому не так легко к ним подобраться. И вот решение о едином налоге во всех странах должно уравнять эту ситуацию.

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Что касается торговли, то в этой области США и ЕС пришли также к историческому решению, которое в перспективе, может сильно подорвать экономику Китая.

Кроме экономики, 20 крупнейших стран обсудили и вопрос вакцинации от коронавируса. Лидеры стран G20 поддержали инициативу ВОЗ о вакцинации 70% всех жителей планеты уже к середине следующего года. Для этого богатейшие страны обязуются увеличить поставки вакцин в развивающиеся страны.

Отношения США и Франции

Самое интересное происходило не во время официальных пресс-конференций, а в кабинетах за закрытыми дверями. В этом отношении я бы особенно выделил встречи Джо Байдена с президентами Франции и Турции – Эмануэлем Макроном и Реджепом Эрдоганом. И эти встречи сильно перепугали Кремль.

До саммита G20 казалось, что отношения США и Франции безнадежно подорваны. Создание военного альянса в Индо-Тихоокеанском регионе между США, Великобританией и Австралией, который известен под названием АУКУС, фактически сорвало французский контракт на поставки дизельных подводных лодок в Австралию на общую сумму в 56 миллиардов долларов.

После этого Франция фактически объявила бойкот США на всевозможных площадках, а Эммануэль Макрон с новой силой заговорил о так называемой "стратегической автономии ЕС".

После этого, даже в отношении Украины, Франция стала занимать более пророссийскую позицию. Особенно в вопросе использования Украиной Bayraktar на Донбассе.

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Напомню, после того как украинская армия уничтожила орудие боевиков с помощью Bayraktar, МИД Франции заявил, что Украина чуть ли не нарушила минские соглашения, чему, конечно же, обрадовались в Кремле. Но на полях саммита G20, куда Владимир Путин отказался ехать, ситуация резко изменилась.

Байден дал понять, кто союзник в Европе

Джо Байден и Эммануэль Макрон провели первую личную встречу после скандала с субмаринами. И закончилась она, похоже, очень позитивно для обеих сторон. Стоит лишь посмотреть на довольные лица двух президентов, которые улыбались, хлопали друг друга по плечу и синхронно махали журналистам.

И радоваться действительно есть чему – Макрон добился уважения и признания от Байдена, ведь встреча началась фактически с извинений американского президента. Байден заявил, что Вашингтон некорректно поступил с Францией при создании альянса АУКУС, да и вообще он думал, что Макрона предупредили о том, что его контракт с Австралией отменяется.



Макрон добился уважения и признания от Байдена / Фото The New York Times

Да и в целом тон Байдена говорил о том, что он считает, что Франция действительно обиделась на США, а потому американский президент просто обязан загладить вину.

Но то, что сказал Байден дальше, стало елеем на душу Макрону и большой пощечиной Меркель, ведь всего в одном посыле Байден дал понять – кто отныне для них главный союзник в Европе, и это не Германия.

И Макрон, конечно же, остался более чем доволен такими заявлениями Байдена. Потому в своем спиче добавил, что все обиды между странами должны остаться в прошлом и пора сосредоточится на более конструктивном диалоге, который, как оказалось, длится между США и Францией уже несколько недель.

Макрон заявил, что обе стороны договорились не просто о сотрудничестве по ряду вопросов, но и подтвердили идею того, что именно этот союз станет основой для борьбы за безопасность в Европе.

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А чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что Франция и США теперь союзники и друзья, сайты Белого дома и Елисейского дворца опубликовали обширные коммюнике по всем вопросам будущего сотрудничества.

В этом контексте, Франция похоже, показала, что она отдает предпочтение именно США, а не России в качестве главного союзника. А потому Кремлю стоит напрячься.

Долгожданная встреча Байдена и Эрдогана

Но на этом неприятные сюрпризы для Путина не закончились. Последние события вокруг президента Турции Реджепа Эрдогана также намекали на ухудшение отношений Анкары и Вашингтона. Но и здесь обе стороны попытались найти выход из тупика.

Напомню, Эрдоган в последние месяцы активно добивался встречи с Байденом, ради чего шел на откровенный шантаж: встречался с Путиным, угрожал закупить у России еще одну партию ЗРК С-400 и выслать послов западных стран из своей страны и даже требовал от Вашингтона компенсации в 1,4 миллиарда долларов.

И вот на полях саммита G20 наконец состоялась долгожданная встреча Байдена и Эрдогана и, похоже оба, ею также остались довольны. Оба президента обсудили вопросы Сирии и Афганистана, но всё же главным было как раз обсуждение С-400 и поставок в Турцию истребителей F-16. И здесь Эрдоган добился своего.

Напомню, в 2019 году, за то что Турция купила у России ЗРК С-400, Трамп исключил страну из совместной программы по созданию передовых истребителей F-35.

Уже с приходом Байдена на пост президента США Эрдоган заявил, что Анкара потратила 1,4 миллиарда долларов на эту программу, а потому требует от Штатов компенсации, иначе она пойдет на сближение с Москвой.

Кремль оказывается в пролете

Вашингтон предложил Анкаре поставить истребители F-16 в виде той самой компенсации, Конгресс был долгое время против такой идеи. Но личная встреча Байдена и Эрдогана расставила всё на свои места. В Пентагоне заявили, что процесс решения этого вопроса более чем продуктивный.



Эрдоган заверил, что остался доволен процессов переговоров / Фото Getty Images

Анкара хочет получить от Штатов 40 истребителей и еще 80 комплектов для модернизации уже поставленных на вооружение американских самолетов в армии Турции.

И уже после встречи с Байденом Эрдоган заверил, что остался доволен процессов переговоров о поставках F-16, а также призвал Байдена посодействовать ускорению решения этого вопроса.

В итоге обе стороны договорились встретиться еще раз, чтобы, наверняка финализировать переговоры. И это плохой сигнал для всё того же Кремля, ведь США не просто хотят поставить Турции истребители F-16, они рассчитывают на то, что Турция также станет гарантом стабильности в Черноморском регионе, и американские самолеты ей в этом помогут.

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Конечно, Россия в этом вопросе паникует, ведь понимает, что её загоняют в угол. Я уже молчу о том, что Кремль оказывается в пролете по вопросу закупки Анкарой комплексов С-400.

Именно после таких вот встреч Байдена на саммите G20, Россия заявила, что готова встретиться в нормандском формате, а также появилась информация о том, что Кремль снова перебрасывает свои войска к границам Украины.