По словам Эрдогана, страна выдвинула стандарты протокола безопасности организаторам климатического саммита Организации Объединенных Наций. Эти стандарты типичны для Турции и лидеров других стран во время международных визитов.
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"Наши требования не удовлетворили, поэтому мы отказались от поездки в Глазго", – заявил Эрдоган.
Безопасные протоколы для Эрдогана
Президент Турции подчеркнул, что делегацию в последний момент перед поездкой поставили перед фактом, что стандарты невозможно обеспечить. Мол, они могут быть предоставлены только в исключительных случаях другой стране.
Это не отвечает дипломатическим традициям. Мы не смогли это принять,
– отметил Эрдоган.
Турецкие дипломаты продолжили переговоры и настаивали на соблюдении протокола. В конце концов, ситуацией заинтересовался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который подчеркнул, что трудности создает шотландская сторона.
"Мы ответственны за защиту репутации нашей нации и не позволим нанести ущерб достоинству и чести нашей страны", – акцентировал Эрдоган.
Климатический саммит в Глазго: что известно
- Конференция ООН по изменению климата COP26 началась в воскресенье, 31 октября 2021 года в шотландском городе Глазго.
- В мероприятии принимают участие представители Украины и России. Последние поспорили с украинцами по поводу оккупированного Крыма.
- Президент Украины Владимир Зеленский в Глазго пообщался с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани по поводу двусторонней торговли и военно-технического сотрудничества между странами.