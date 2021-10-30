Оскільки відповідний безпілотник наша держава купила саме в турків, то Володимир Путін образився на Реджепа Ердогана. Так очільник Кремля вирішив "покарати" президента Туреччини.

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Щоправда, сміх сміхом, але для наших союзників-турків це буде справді досить болючий економічний удар.

Адже так в один момент втратити одного з найбільших ринків збуту – це для тамтешніх фермерів дійсно чималі збитки. Ба більше, якщо вони такі раптові.

Тому візьму на себе сміливість започаткувати флешмоб на підтримку наших союзників. Заради подяки (що вони нам наважилися продати круті безпілотники) я пропоную нам розкупити ті турецькі мандарини в магазинах.

Якщо кожен з нас візьме собі зайвий кілограм, то продавці побачать збільшений попит і раніше замовлять в турків нові партії фруктів, може, навіть більші за обсягом. Тобто в такий "смачний" спосіб кожен з нас дійсно зможе подякувати союзникам.

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Обурлива заява Німеччини

Якщо до наших союзників-турків в мене емоція вдячності, то до німців, які також наче нам союзники (адже на найвищому рівні вдавали, що допомагають нам вгамовувати Путіна у нормандському форматі), в мене емоція обурення.

Адже офіційний Берлін буквально слово в слово повторив заяву офіційної Москви, а також – і бойовиків.

Мовляв, не розуміють вони, як це так Україна дозволила собі на Донбасі використовувати іноземні безпілотники, адже це є порушенням домовленостей і точно не сприяє залагодженню ситуації.

По-перше, вони не іноземні. Безпілотники офіційно перебувають на озброєнні Збройних сил України, тобто вони вже українські.

Застосовували цю зброю не іноземці, а ми самі, і лише для захисту. Тим дорном ми вгамовували дійсно заборонену мінськими домовленостями батарею великокаліберних російських гаубиць.

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Вони мали б бути відведеними від лінії зіткнення, але натомість безперервно гатили позиціями захисників мирної України. Одного з наших армійців вбили, а ще одного – поранили.

По-друге, безпілотник не перетинав лінію зіткнення, тобто він не порушив жодних узятих на себе Україною зобов'язань. Ми усіх тих зобов'язань дотримуємося. Адже якраз нам, на відміну від Росії, дуже цікаво цю війну припинити якомога швидше.

По-третє, шановний Берліне, ми маємо право на самооборону – а це була саме самооборона. Ми застосували дрон винятково у відповідь.



Берлін повторив заяву Москви про безпілотники / Фото пресслужби Міноборони

Ми застосували дрон, щоб не допустити більших жертв, які могли б бути. Адже росіяни обстрілів із гаубиць не припиняли досить тривалий час і гатили безперервно.

Ба більше, застосувавши з Bayraktar кумулятивну бомбу, ми лише саму гаубицю пошкодили, лише її механізм, щоб унеможливити з неї подальші обстріли. Тож навіть обслуга тієї гаубиці залишилася неушкодженою. Це, до речі, видно і на відео.

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Ми навіть використали дорожчу бомбу, щоб таку, напевно, проявити людяність до росіян. Хоча, на мою думку, ті російські артилеристи-вбивці такої людяності з нашого боку точно не заслужили.

Я буду лише "за", коли наступного разу Збройні сили використають дешевші, але руйнівніші боєприпаси для тих Bayraktar. Звісно, винятково для самозахисту.