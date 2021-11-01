Советник-посланник посольства Украины в Испании Дмитрий Матющенко напомнил, что во время предыдущей сессии украинская делегация уже выразила обеспокоенность подобными документами.

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Россия включает оккупированный Крым в свои отчеты

К сожалению, несмотря на заверения, которые мы получили из секретариата, этот вопрос так и не был решен. Ряд документов Российской Федерации включает информацию о выбросах и удалении парниковых газов на временно оккупированной Россией территории Автономной Республики Крым и Севастополя,

– сказал Матющенко.

Матющенко напомнил о резолюции Генассамблеи ООН, призывающей все государства и международные организации не признавать какие-либо изменения статуса Крыма.

Позиция Украины однозначна: во всех отчетах России должна быть сноска, что территория Крыма оккупирована.

Некоторые страны хотели повлиять на финальную резолюцию

Отметим, накануне саммита возникла утечка данных, согласно которой выяснилось, что некоторые страны попытались повлиять на финальную резолюцию. Австралия, Саудовская Аравия и Индия пытались снизить негативное влияние ископаемых на климат.

Эти страны постараются хорошо зарекомендовать себя на мировой арене, и вы услышите много одобрений в адрес этой конференции. Но если вы посмотрите за занавес, увидите, что там на самом деле,

– сказала исполнительный директор Greenpeace Дженнифер Морган.

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