Повестки в Украине: что делать после вручения и какие брать документы в военкомат

В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Повестку могут вручить военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет.

Военнослужащие получают конкретные адреса военнообязанных соответствующих специализаций, которыми необходимо пополнить ряды ВСУ. Об этом рассказал начальник мобилизационного отделения Дарницкого района ТЦК в Киеве Владимир Новосядлый, информирует 24 Канал.

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Что делать после получения повестки

После получения повестки мужчине необходимо явиться в ТЦК в указанное время.

Военнообязанные не могут сразу отправиться на фронт после вручения повестки.

Человек, получивший повестку, должен иметь с собой ряд необходимых документов:

Паспорт,

идентификационный код,

военно-учетный документ,

медицинские документы,

водительское удостоверение,

информацию об образовании,

документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью.

После проверки документов мужчину отправят на прохождение медицинской комиссии. И уже потом по ее результатам принимаются решения о степени годности или негодности военнообязанного к службе.

С выводом военно-врачебной комиссии следует вернуться в мобилизационный отдел, где предлагают пройти обучение в учебных центрах.

Кроме этого, необходимо будет пройти тест "Адаптивность 200", который поможет определить уровень устойчивости к стрессам, коммуникационным способностям и социализации. Если военнообязанный не проходит этот тест, его не рекомендуют к службе.

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