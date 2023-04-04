Повістки в Україні: що робити після вручення та які брати документи до військкомату

В Україні триває проведення загальної мобілізації. Повістку можуть вручити військовозобов'язаним чоловікам від 18 до 60 років.

Військкомати отримують конкретні адреси військовозобов’язаних відповідних спеціалізацій, якими необхідно поповнити лави ЗСУ. Про це розповів начальник мобілізаційного відділення Дарницького району ТЦК у Києві Володимир Новосядлий, інформує 24 Канал.

Важливо Чи надсилатимуть повістки через месенджери: пояснення Федорова

Що робити після отримання повістки

Після отримання повістки чоловіку необхідно з’явитися до ТЦК у зазначений час.

Військовозобов’язаного не можуть одразу відправити на фронт після вручення повістки.

Чоловік, який отримав повістку, повинен мати з собою низку необхідних документів:

Паспорт,

ідентифікаційний код,

військово-обліковий документ,

медичні документи,

посвідчення водія,

інформацію про освіту,

документи про склад сім’ї, наявність дітей або догляд за особами з інвалідністю.

Після перевірки документів чоловіка відправлять на проходження медичної комісії. І вже потім за її результатами приймають рішення щодо ступеня придатності або непридатності військовозобов’язаного до служби.

З висновком військово-лікарської комісії треба повернутися до мобілізаційного відділу, де пропонують пройти навчання у навчальних центрах.

Окрім цього, необхідно буде пройти тест "Адаптивність 200", який допоможе визначити рівень стійкості до стресів, комунікаційних здібностей та соціалізації. Якщо військовозобов’язаний не проходить цей тест, то його не рекомендують до служби.

Мобілізація в Україні: останні новини