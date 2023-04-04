Военнослужащие получают конкретные адреса военнообязанных соответствующих специализаций, которыми необходимо пополнить ряды ВСУ. Об этом рассказал начальник мобилизационного отделения Дарницкого района ТЦК в Киеве Владимир Новосядлый, информирует 24 Канал.

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Что делать после получения повестки

После получения повестки мужчине необходимо явиться в ТЦК в указанное время.

Важно! Военнообязанные не могут сразу отправиться на фронт после вручения повестки.

Человек, получивший повестку, должен иметь с собой ряд необходимых документов:

Паспорт,

идентификационный код,

военно-учетный документ,

медицинские документы,

водительское удостоверение,

информацию об образовании,

документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью.

После проверки документов мужчину отправят на прохождение медицинской комиссии. И уже потом по ее результатам принимаются решения о степени годности или негодности военнообязанного к службе.

С выводом военно-врачебной комиссии следует вернуться в мобилизационный отдел, где предлагают пройти обучение в учебных центрах.

Кроме этого, необходимо будет пройти тест "Адаптивность 200", который поможет определить уровень устойчивости к стрессам, коммуникационным способностям и социализации. Если военнообязанный не проходит этот тест, его не рекомендуют к службе.

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