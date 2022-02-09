Все больше украинцев получают бустерную вакцину от COVID-19: свежие цифры
Источник:Минздрав
С начала вакцинальной кампании против коронавируса в Украине полностью привили уже почти 15 миллионов жителей страны.
Суточная статистика
За сутки 8 февраля 72 007 людей вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 21 212 человек.
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Тогда как вторую дозу получили 31 007 человек, дополнительную дозу – 688 человек. Зато бустерный укол уже имеют – 19 100 человек.
Прививки проводила 941 мобильная бригада по иммунизации, 3 263 пункта прививки и 425 центров вакцинации населения.К слову! Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузьмин заявил, что делать вакцинацию бустерной дозой обязательной власти пока не намерены.
Общая статистика
С начала вакцинальной кампании привили 15 499 220 человек, из них:
- получили первую дозу – 15 499 218 человек;
- две дозы – 14 840 450 человек;
- дополнительную дозу – 21 563 человека;
- бустерную дозу – 493 303 человека.
Всего провели 30 854 534 прививки.
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