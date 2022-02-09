Все більше українців отримують бустерну вакцину від COVID-19: свіжі цифри
Джерело:МОЗ
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу в Україні повністю щепили вже майже 15 мільйонів мешканців країни.
Добова статистика
За добу 8 лютого 72 007 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 212 людей.
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Тоді як другу дозу отримало 31 007 людей, додаткову дозу – 688 людей. Натомість бустерний укол вже мають – 19 100 людей.
Щеплення проводила 941 мобільна бригада з імунізації, 3 263 пункти щеплення та 425 центрів вакцинації населення.До слова! Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що робити вакцинацію бустерною дозою обов'язковою влада поки наміру не має.
Загальна статистика
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 499 220 людей, з них:
- отримали першу дозу – 15 499 218 людей;
- дві дози – 14 840 450 людей;
- додаткову дозу – 21 563 людини;
- бустерну – 493 303 людини.
Загалом провели 30 854 534 щеплення.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу