Про це розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Також за його словами, робити вакцинацію бустерною дозою обов'язковою влада поки наміру не має.

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Вакцинованих бустерною дозою – пів мільйона

Як повідомив головний санлікар України, бустерною дозою в Україні станом на 7 лютого вакциновано пів мільйона людей.

Це високі показники. Ми бачимо, що люди звертаються, є певна зацікавленість. І це прекрасно, бо це збільшує захист людини й наближає ефективність вакцини до 90%,

– зазначив він.

Бустер поки не буде обов'язковим

Ігор Кузін також наголосив, що наразі не буде вимоги обов'язково вводити бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Зараз ми не розглядаємо обов'язковість бустеру. Його сенс полягає у персональному захисті. Людина, яка зробила третє щеплення є захищеною від Омікрону і важкого перебігу хвороби,

– пояснив Кузін.

За його словами, МОЗ наразі не планує й розширювати перелік професій, представники яких зобов'язані зробити щеплення.

Зверніть увагу: Ігор Кузін відповів і на питання, коли будуть скасовані карантинні обмеження. "Коли Україна досягне показника у 70% вакцинованого дорослого населення".

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