За цей же період до лікарень госпіталізували 4 385 людей з явними ознаками недуги. Такі показники удвічі більші, ніж днем раніше.

Увага Скільки невакцинованих проти COVID-19 українців вже відсторонили від роботи

На жаль, ще 240 хворих померли. Натомість одужали 17 063 пацієнтів.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 3 864;

Вінницька область – 100;

Волинська область – 1 120;

Дніпропетровська область – 2 111;

Донецька область – 1 881;

Житомирська область – 1 557;

Закарпатська область – 978;

Запорізька область – 1431;

Івано-Франківська область – 750;

Київська область – 1 314;

Кіровоградська область – 344;

Луганська область – 774;

Львівська область – 2 161;

Миколаївська область – 819;

Одеська область – 3 587;

Полтавська область – 1 454;

Рівненська область – 2 006;

Сумська область – 1 597;

Тернопільська область – 1 011;

Харківська область – 2 293;

Херсонська область – 1 012;

Хмельницька область – 2 093;

Черкаська область – 1 120;

Чернівецька область – 929;

Чернігівська область – 1 141.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестувань за добу

За добу здійснили 177 012 тестувань різними методами, зокрема: методом ПЛР – 85 412, методом ІФА – 7 738, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 83 862.

Загальна статистика захворювання

За весь час пандемії в країні підтвердили 4 380 047 випадків інфікування коронавірусом. Загалом 3 713 348 пацієнтів одужали. На жаль, від хвороби померли 101 887 українців.

Загалом для діагностики коронавірусу в Україні провели 18 672 736 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал