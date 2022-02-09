За цей же період до лікарень госпіталізували 4 385 людей з явними ознаками недуги. Такі показники удвічі більші, ніж днем раніше.
Увага Скільки невакцинованих проти COVID-19 українців вже відсторонили від роботи
На жаль, ще 240 хворих померли. Натомість одужали 17 063 пацієнтів.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 3 864;
- Вінницька область – 100;
- Волинська область – 1 120;
- Дніпропетровська область – 2 111;
- Донецька область – 1 881;
- Житомирська область – 1 557;
- Закарпатська область – 978;
- Запорізька область – 1431;
- Івано-Франківська область – 750;
- Київська область – 1 314;
- Кіровоградська область – 344;
- Луганська область – 774;
- Львівська область – 2 161;
- Миколаївська область – 819;
- Одеська область – 3 587;
- Полтавська область – 1 454;
- Рівненська область – 2 006;
- Сумська область – 1 597;
- Тернопільська область – 1 011;
- Харківська область – 2 293;
- Херсонська область – 1 012;
- Хмельницька область – 2 093;
- Черкаська область – 1 120;
- Чернівецька область – 929;
- Чернігівська область – 1 141.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи тестувань за добу
За добу здійснили 177 012 тестувань різними методами, зокрема: методом ПЛР – 85 412, методом ІФА – 7 738, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 83 862.
Загальна статистика захворювання
За весь час пандемії в країні підтвердили 4 380 047 випадків інфікування коронавірусом. Загалом 3 713 348 пацієнтів одужали. На жаль, від хвороби померли 101 887 українців.
Загалом для діагностики коронавірусу в Україні провели 18 672 736 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал