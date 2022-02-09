За цей же період до лікарень госпіталізували 4 385 людей з явними ознаками недуги. Такі показники удвічі більші, ніж днем раніше.

Увага Скільки невакцинованих проти COVID-19 українців вже відсторонили від роботи

На жаль, ще 240 хворих померли. Натомість одужали 17 063 пацієнтів.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 3 864;
  • Вінницька область – 100;
  • Волинська область – 1 120;
  • Дніпропетровська область – 2 111;
  • Донецька область – 1 881;
  • Житомирська область – 1 557;
  • Закарпатська область – 978;
  • Запорізька область – 1431;
  • Івано-Франківська область – 750;
  • Київська область – 1 314;
  • Кіровоградська область – 344;
  • Луганська область – 774;
  • Львівська область – 2 161;
  • Миколаївська область – 819;
  • Одеська область – 3 587;
  • Полтавська область – 1 454;
  • Рівненська область – 2 006;
  • Сумська область – 1 597;
  • Тернопільська область – 1 011;
  • Харківська область – 2 293;
  • Херсонська область – 1 012;
  • Хмельницька область – 2 093;
  • Черкаська область – 1 120;
  • Чернівецька область – 929;
  • Чернігівська область – 1 141.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестувань за добу

За добу здійснили 177 012 тестувань різними методами, зокрема: методом ПЛР – 85 412, методом ІФА – 7 738, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 83 862.

Загальна статистика захворювання

За весь час пандемії в країні підтвердили 4 380 047 випадків інфікування коронавірусом. Загалом 3 713 348 пацієнтів одужали. На жаль, від хвороби померли 101 887 українців.

Загалом для діагностики коронавірусу в Україні провели 18 672 736 ПЛР-тестувань.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал