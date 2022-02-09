За этот же период в больницы госпитализировали 4 385 человек с явными признаками болезни. Такие показатели вдвое больше, чем днем ранее.

Внимание Сколько невакцинированных против COVID-19 украинцев уже отстранили от работы

К сожалению, еще 240 больных умерли. В то же время выздоровели 17 063 пациента.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 3 864;
  • Винницкая область – 100;
  • Волынская область – 1 120;
  • Днепропетровская область – 2 111;
  • Донецкая область – 1 881;
  • Житомирская область – 1 557;
  • Закарпатская область – 978;
  • Запорожская область – 1 431;
  • Ивано-Франковская область – 750;
  • Киевская область – 1 314;
  • Кировоградская область – 344;
  • Луганская область – 774;
  • Львовская область – 2 161;
  • Николаевская область – 819;
  • Одесская область – 3 587;
  • Полтавская область – 1 454;
  • Ровненская область – 2 006;
  • Сумская область – 1 597;
  • Тернопольская область – 1 011;
  • Харьковская область – 2 293;
  • Херсонская область – 1 012;
  • Хмельницкая область – 2 093;
  • Черкасская область – 1 120;
  • Черновицкая область – 929;
  • Черниговская область – 1 141.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирований за сутки

За сутки осуществили 177 012 тестирований различными методами, в частности методом ПЦР – 85 412, методом ИФА – 7 738, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 83 862.

Общая статистика заболевания

За все время пандемии в стране подтвердили 4 380 047 случаев инфицирования коронавирусом. Всего 3 713 348 пациентов выздоровели. К сожалению, от болезни умерли 101 887 украинцев.

В целом для диагностики коронавируса в Украине провели 18 672 736 ПЦР-тестов.


Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала