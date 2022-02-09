За этот же период в больницы госпитализировали 4 385 человек с явными признаками болезни. Такие показатели вдвое больше, чем днем ранее.
Внимание Сколько невакцинированных против COVID-19 украинцев уже отстранили от работы
К сожалению, еще 240 больных умерли. В то же время выздоровели 17 063 пациента.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 3 864;
- Винницкая область – 100;
- Волынская область – 1 120;
- Днепропетровская область – 2 111;
- Донецкая область – 1 881;
- Житомирская область – 1 557;
- Закарпатская область – 978;
- Запорожская область – 1 431;
- Ивано-Франковская область – 750;
- Киевская область – 1 314;
- Кировоградская область – 344;
- Луганская область – 774;
- Львовская область – 2 161;
- Николаевская область – 819;
- Одесская область – 3 587;
- Полтавская область – 1 454;
- Ровненская область – 2 006;
- Сумская область – 1 597;
- Тернопольская область – 1 011;
- Харьковская область – 2 293;
- Херсонская область – 1 012;
- Хмельницкая область – 2 093;
- Черкасская область – 1 120;
- Черновицкая область – 929;
- Черниговская область – 1 141.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы тестирований за сутки
За сутки осуществили 177 012 тестирований различными методами, в частности методом ПЦР – 85 412, методом ИФА – 7 738, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 83 862.
Общая статистика заболевания
За все время пандемии в стране подтвердили 4 380 047 случаев инфицирования коронавирусом. Всего 3 713 348 пациентов выздоровели. К сожалению, от болезни умерли 101 887 украинцев.
В целом для диагностики коронавируса в Украине провели 18 672 736 ПЦР-тестов.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала