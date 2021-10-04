Всех подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове отправили в СИЗО
4 октября 2021 , 21:53Читати новину українською
Источник:полиция Черниговщины
В Чернигове подозреваемым в убийстве полицейского Артура Ерохина выбрали меры предосторожности. Всех отправили под стражу.
Действия четырех подозреваемых квалифицируют как умышленное убийство, которое совершили по предварительному сговору.
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Подозреваемые – несовершеннолетние
Пятого фигуранта подозревают в грабеже, совмещенным с насилием. Заметим, что трое молодых людей – несовершеннолетние. Самому младшему 16 лет, еще двум по 17 лет, самому старшему – 18.
Подозреваемых отправили под стражу / Фото Нацполиции:
Нападение на полицейского в Чернигове: что известно
- В районе Масаны ночью 2 октября возник конфликт между подростками и полицейскими, хотя последние были в гражданской одежде. Дело в том, что правоохранители сделали замечание молодым, которые шумно себя вели.
- По предварительной информации, Артуру Ерохину нанесли 20 ударов в голову. Мужчина погиб на месте.
- С ним простились в Чернигове 4 октября. У мужчины остались жена, дочь и сын.
- Другого милиционера, Владимира Савона, удалось спасти. У него раны лица, головы и сотрясение головного мозга. Теперь он находится в больнице, его состояние – удовлетворительное.