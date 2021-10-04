Усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові відправили у СІЗО
4 жовтня 2021 , 21:50Читать новость на русском
Джерело:поліція Чернігівщини
У Чернігові підозрюваним у вбивстві поліцейського Артура Єрохіна обрали запобіжні заходи. Усіх відправили під варту.
Дії чотирьох підозрюваних кваліфікують як умисне вбивство, яке скоїли за попередньою змовою.
До теми Я такий же свідок, – 17-річний підозрюваний у вбивстві Артура Єрохіна заперечує свою провину
Підозрювані – неповнолітні
П'ятого фігуранта підозрюють у грабежі, поєднаному з насильством. Зауважимо, що троє молодиків – неповнолітні. Наймолодшому 16 років, ще двом по 17 років, найстаршому – 18.
Підозрюваних відправили під варту / Фото Нацполіції:
Напад на поліцейського у Чернігові: що відомо
- У районі Масани вночі 2 жовтня виник конфлікт між підлітками та поліцейськими, хоч останні були у цивільному одязі. Річ у тім, що правоохоронці зробили зауваження молодикам, які шумно поводилися.
- За попередньою інформацією, Артуру Єрохіну завдали 20 ударів у голову. Чоловік загинув на місці.
- Із ним попрощалися у Чернігові 4 жовтня. В чоловіка залишилася дружина, дочка та син.
- Іншого правоохоронця, Володимира Савона, вдалося врятувати. У нього забійні рани обличчя, голови та струс головного мозку. Тепер він перебуває у лікарні, його стан – задовільний.