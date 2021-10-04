Наступні 60 діб підозрюваний у вбивстві проведе під вартою. Однак хлопець свою провину заперечує.

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Хлопець каже, що не бив поліцейського

Дмитро Тунік, якого підозрюють у вбивстві Артура Єрохіна у суді розповів, що не бачив, як починався конфлікт. Його брат пішов у супермаркет, а сам Дмитро – до вбиральні. Хлопець переконує, що коли повертався, подруга його брата прибігла і сказала, що біля "АТБ" бійка.

Чому почалася бійка, Ярослав, брат Дмитра, так і не сказав, однак хлопці вирішили помститися поліцейським. Тунік переконує, що він лише один раз штовхнув правоохоронця, а били інші. Тому юнак не розуміє, чому його хочуть судити.

Ілля (один із підозрюваних – 24 канал) наніс найбільше ударів. Бив у голову 7 разів, це те, що я бачив. Я був такий же свідок, як і інші люди, що були поруч. Тоді їх виходить так само треба судити за те, що вони не надавали допомогу,

– заявив Дмитро Тунік.

Крім того, хлопець розповів, що перш ніж піти з місця бійки, він та інші підозрювані спершу перевірили, чи живі поліцейські. За словами туніка, ніхто вбивати не хотів.

Попри те один зі свідків бійки заявив, що 17-річний хлопець також бив поліцейських. Також під час обшуку в підлітка вилучили куртку зі слідами крові.

Зверніть увагу! У справі про вбивство Артура Єрохіна буде ще щонайменше 3 судових засідання, на яких обиратимуть запобіжні заходи іншим підозрюваним, вік яких 16, 17 та 18 років.

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