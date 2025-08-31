В Черновцах судмедэксперты теряли сознание во время вскрытия репатриированных тел военных
- С начала года в Черновцы доставили 500 тел репатриированных украинских военных, часть из которых без видимых повреждений, что затрудняет установление причины смерти.
- Судмедэксперты подозревают, что этих военных отравили химическими веществами. Во время вскрытия сотрудники морга теряли сознание.
С начала года в Черновцы доставили 500 тел репатриированных украинских военных. Большинство из них погибли в результате взрывной травмы.
Однако часть тел – без видимых повреждений, поэтому установить точную причину смерти пока нельзя, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Почему работники морга теряли сознание при вскрытии тел военных?
По словам начальника Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктора Бачинского, есть подозрение, что военные могли погибнуть от отравления химическими веществами. Во время вскрытия одной из партий тел сотрудники бюро теряли сознание. Тогда было решено временно остановить вскрытия и закупить специальное оборудование для работы с опасными веществами.
После того, как судмедэксперты начали использовать противогазы, случаев потери сознания не было. Это еще больше подтвердило подозрения о наличии ядовитых веществ в телах военных.
Сейчас эксперты исследуют неизвестное вещество. Для этого они работают преимущественно с костями, потому что те хранят больше информации.
Без специального прибора – масс-спектрометра, который стоит около 8 миллионов гривен и позволяет определять яды за час, анализ может длиться месяцами. Пока бюро продолжает работать со стандартными методиками.
Что известно о возвращении тел защитников в Украину?
- 19 августа в Украину вернули 1000 тел погибших военнослужащих.
Среди тел есть 5 военнослужащих из списков "тяжелораненых и тяжелобольных", которых должны были обменять по договоренностям в Стамбуле.
- С начала 2025 года задокументировано по меньшей мере 20 случаев того, что Россия передала Украине тела своих военных в рамках репатриационных мероприятий.
- У Путина опровергли передачу тел своих военных Украине.