С начала года в Черновцы доставили 500 тел репатриированных украинских военных. Большинство из них погибли в результате взрывной травмы.

Однако часть тел – без видимых повреждений, поэтому установить точную причину смерти пока нельзя, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Почему работники морга теряли сознание при вскрытии тел военных?

По словам начальника Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктора Бачинского, есть подозрение, что военные могли погибнуть от отравления химическими веществами. Во время вскрытия одной из партий тел сотрудники бюро теряли сознание. Тогда было решено временно остановить вскрытия и закупить специальное оборудование для работы с опасными веществами.

После того, как судмедэксперты начали использовать противогазы, случаев потери сознания не было. Это еще больше подтвердило подозрения о наличии ядовитых веществ в телах военных.

Сейчас эксперты исследуют неизвестное вещество. Для этого они работают преимущественно с костями, потому что те хранят больше информации.

Без специального прибора – масс-спектрометра, который стоит около 8 миллионов гривен и позволяет определять яды за час, анализ может длиться месяцами. Пока бюро продолжает работать со стандартными методиками.

Что известно о возвращении тел защитников в Украину?