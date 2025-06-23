Соответствующую информацию сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Что об этом известно

По его словам, из полученных тел в обязательном порядке берут ДНК, после чего проводят сравнение в базах. По мнению заместителя, количество подобных случаев будет расти, поскольку работа в этом направлении только началась.

На сегодня имеем 20 подтвержденных фактов того, что Россия передала Украине тела своих военных во время репатриации в 2025 году,

– сообщил Максим Цуцкиридзе.

Он добавил, что большое количество тел передается россиянами без тех или иных знаков. А по итогам ДНК с этими телами совпадений не обнаруживается. Это позволяет предположить, что такие тела могут тоже принадлежать военным России.

Напомним, ранее такое количество назвал президент Украины Владимир Зеленский. Отметим, целом в течение июня удалось вернуть 6057 тел. Все они будут проходить идентификацию, экспертизы, что займет длительное время.