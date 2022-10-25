Вслед за пропагандистами: Кадыров призвал стирать украинские города с лица земли

Российские захватчики каждый день обстреливают наши населенные пункты и убивают мирных украинцев. Однако, кровавым террористам даже этого оказалось мало. Глава Чечни призвал стирать с лица земли украинские города.

Сообщник Путина цинично заявил, что России еще сильнее надо обстреливать Украину. Об этом пишут вражеские СМИ.

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Абсурдные заявления Кадырова

Глава Чечни недоволен "слабыми ответами" российской армии на атаки наших воинов. Более того, Кадыров призвал стирать наши города с лица земли.

Если прилетит снаряд в нашу сторону, в наш регион, нужно стирать с лица земли города (украинские – 24 канала). Чтобы виден был дальний горизонт, чтобы (украинцы – 24 канал), что нельзя даже думать стрелять в нашу сторону,

– цинично заявил Кадыров.

Россия аннексировала Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области. Путин заявил, что они вошли в состав государства-агрессоры. Вопреки этомуК слову, уничтожать нашу землю призвали и другие пропагандисты. "Жестоких ответов" требовал и Соловьев.

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Оккупанты придерживаются стратегии "урбицид"

Исследователи отметили, что захватчики придерживаются стратегии "урбицид". В частности, это уничтожение городов .

Россияне массово обстреливают жилые кварталы. оккупанты атакуют критическую инфраструктуру, объекты энергетики и пытаются оставить украинцев без света, газа и воды.

Но хуже всего, что бойцы Путина безжалостно убивают украинцев. По состоянию на утро 25 октября от рук российских военных погибли не менее 430 детей . Страшные данные обнародовали в Офисе генпрокурора .

Исследователи отделяют три сценария урбицида. В частности:

Донецкий – это выборочный террор. Здесь хорошо активно работает пропаганда – якобы необходимость борьбы "с нацизмом". Под видом "эвакуации" население вывозится в Россию. Кроме того, такой сценарий запустили в Херсоне, Бердянске и других городах Юга и Востока Украины, оккупированных в первые недели полномасштабной войны.

Мариупольский. Это едва ли не самое "яркое проявление урбицида. Город почти тотально разрушен захватчиками. Местных жителей используют вместо щита. Многие жители незаконно вывезли в Россию. Оккупанты уничтожили инфраструктуру. Ранее красивый Мариуполь теперь напоминает кадры из самых страшных ужастиков.

Харьковский. Ежедневные обстрелы унесли жизни многих горожан. Часть населения уехала. Оставшихся в родном городе оккупанты продолжают терроризировать.

Это называется урбицид – разрушение городской инфраструктуры, уничтожение того, что делает Харьков городом, уничтожение городского образа жизни,

– так трактует действия России аналитик Сергей Петров.

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