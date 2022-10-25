Услід за пропагандистами: Кадиров закликав стирати українські міста з лиця землі

Російські загарбники кожного дня обстрілюють наші населені пункти та вбивають мирних українців. Однак, кривавим терористам навіть цього виявилося замало. Глава Чечні закликав стирати з лиця землі українські міста.

Прихвостень Путіна цинічно заявив, що Росії ще сильніше треба обстрілювати Україну. Про це пишуть ворожі ЗМІ.

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Абсурдні заяви Кадирова

Очільник Чечні незадоволений "слабкими відповідями" російської армії на атаки наших воїнів. Ба більше, Кадиров закликав стирати наші міста з лиця землі.

Якщо прилетить снаряд в нашу сторону, у наш регіон, треба стирати з лиця землі міста (українські – 24 канал). Аби видно було дальній горизонт, аби (українці – 24 канал), що не можна навіть думати стріляти в нашу сторону,

– цинічно заявив Кадиров.

Росія анексувала Запорізьку, Херсонську, Донецьку і Луганську області. Путін заявив, що вони ввійшли до складу держави-агресорки. Всупереч цьому. До речі, знищувати нашу землю закликали й інші пропагандисти. "Жорстоких відповідей" вимагав і Соловйов.

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Окупанти дотримуються стратегії "урбіцид"

Дослідники зазначили, що окупанти дотримуються стратегії "урбіцид". Зокрема, це знищення міст.

Росіяни масовано обстрілюють житлові квартали. Окупанти атакують критичну інфраструктуру, об'єкти енергетики та намагаються залишити українців без світла, газу і води.

Але найгірше, що бійці Путіна безжалісно вбивають українців. Станом на ранок 25 жовтня від рук російських військових загинули щонайменше 430 дітей. Страшні дані оприлюднили в Офісі генпрокурора.

Дослідники відокремлюють три сценарії урбіциду. Зокрема:

Донецький – це вибірковий терор. Тут добре активно працює пропаганда – нібито потреба боротьби "з нацизмом". Під виглядом "евакуації" населення вивозять у Росію. Окрім того, такий сценарій певним чином запустили в Херсоні, Бердянську та інших містах Півдня та Сходу України, окупованих у перші тижні повномасштабної війни.

Маріупольський. Це чи не найяскравіший прояв урбіциду. Місто майже тотально зруйноване загарбниками. Місцевих жителів використовують замість щита. Чимало людей незаконно вивезли в Росію. Окупанти знищили інфраструктуру. Раніше красивий Маріуполь тепер нагадує кадри з найстрашніших фільмів жахів.

Харківський. Щоденні обстріли забрали життя багатьох містян. Частина населення виїхала. Тих, хто залишився у рідному місті, окупанти продовжують тероризувати.

Це називається урбіцид – руйнація міської інфраструктури, знищення того, що робить Харків містом, знищення міського способу життя,

– так трактує дії Росії аналітик Сергій Петров.

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