Длительный мир невозможен без решения вопроса территорий: в Кремле сделали заявление после переговоров

Американская делегация в составе спецпредставителя США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в пятницу, 23 января, провела мирные переговоры по Украине в Кремле. После разговора у Путина заявили, что без решения вопроса территорий длительный мир невозможен.

Об этом информирует российское агентство "Интерфакс".

Смотрите также Зеленский назвал ключевой вопрос, который Украина, Россия и США будут обсуждать в Абу-Даби

Что в России сказали о мирном соглашении с Украиной?

В пятницу, 23 января, после встречи с американской делегацией во главе со Стивом Уиткоффом помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что без решения территориального вопроса "по формуле Анкориджа" рассчитывать на долгосрочный мир в Украине не стоит.

В то же время он отметил, что Кремль "искренне заинтересован" в урегулировании российско-украинского "конфликта" дипломатическим способом. Однако пока армия Россия продолжит выполнять военные задачи на территории Украины.

Пока этого нет – Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские вооруженные силы обладают стратегической инициативой,

– заявил Ушаков.

Что известно о переговорах Уиткоффа и Путина в России?