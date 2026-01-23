Укр Рус
23 січня, 12:00
2

Тривалий мир неможливий без вирішення питання територій: у Кремлі зробили заяву після перемовин

Діана Подзігун
Основні тези
  • Американська делегація провела мирні перемовини щодо України у Кремлі, але без вирішення питання територій тривалий мир неможливий.
  • Росія продовжить військові дії в Україні, доки не буде вирішено територіальне питання, хоча Кремль зацікавлений у дипломатичному врегулюванні конфлікту.

Американська делегація у складі спецпредставника США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в п'ятницю, 23 січня, провела мирні перемовини щодо України у Кремлі. Після розмови у Путіна заявили, що без вирішення питання територій тривалий мир неможливий.

Про це інформує російське агентство "Інтерфакс".

Що в Росії сказали про мирну угоду з Україною? 

У п'ятницю, 23 січня, після зустрічі з американською делегацією на чолі зі Стівом Віткоффом помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що без вирішення територіального питання "за формулою Анкориджа" розраховувати на довгостроковий мир в Україні не варто.

Водночас він зазначив, що Кремль "щиро зацікавлений" у врегулюванні російсько-українського "конфлікту" дипломатичним способом. Однак наразі армія Росія продовжить виконувати військові завдання на території України. 

Поки цього немає – Росія продовжить послідовно домагатися поставлених перед спеціальною військовою операцією цілей саме на полі бою, де російські збройні сили володіють стратегічною ініціативою,
– заявив Ушаков.

Що відомо про перемовини Віткоффа та Путіна у Росії?

  • Стів Віткофф разом із Джаредом Кушнером і старшим радником Білого дому Джошем Грюнбаумом прилетіли у Москву 22 січня. Відразу після посадки кортеж американських представників вирушив із Внуково-2 у напрямку Кремля.

  • За кілька хвилин після 2 ночі 23 січня Кремль офіційно проінформував, що зустріч Володимира Путіна зі Стівом Віткоффом та іншими представниками Дональда Трампа завершилася. Вона тривала близько 3,5 години

  • Після зустрічі Ушаков заявив, що розмова була конструктивна та відверта.