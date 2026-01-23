Тривалий мир неможливий без вирішення питання територій: у Кремлі зробили заяву після перемовин

Американська делегація у складі спецпредставника США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в п'ятницю, 23 січня, провела мирні перемовини щодо України у Кремлі. Після розмови у Путіна заявили, що без вирішення питання територій тривалий мир неможливий.

Про це інформує російське агентство "Інтерфакс".

Що в Росії сказали про мирну угоду з Україною?

У п'ятницю, 23 січня, після зустрічі з американською делегацією на чолі зі Стівом Віткоффом помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що без вирішення територіального питання "за формулою Анкориджа" розраховувати на довгостроковий мир в Україні не варто.

Водночас він зазначив, що Кремль "щиро зацікавлений" у врегулюванні російсько-українського "конфлікту" дипломатичним способом. Однак наразі армія Росія продовжить виконувати військові завдання на території України.

Поки цього немає – Росія продовжить послідовно домагатися поставлених перед спеціальною військовою операцією цілей саме на полі бою, де російські збройні сили володіють стратегічною ініціативою,

– заявив Ушаков.

Що відомо про перемовини Віткоффа та Путіна у Росії?