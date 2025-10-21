Путин напуган, – психолог назвала новый инструмент в риторике диктатора
- Психолог Елена Шершнева отметила, что параноидальный компонент в риторике Путина проявляется через кривляние и укрытие в бункере.
- На встрече с Трампом на Аляске Путин использовал юмор как защитный механизм, что свидетельствует о его страхе.
Вероятно, скоро Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Будапеште, Венгрия. Однако еще с последней встречи на Аляске можно сделать вывод, что российский диктатор напуган.
Об этом в эфире 24 Канала рассказала психолог Елена Шершнева, отметив, что Путина сдают его же жесты. В частности, кривляния, что служит ему защитой.
Какой новый инструмент есть в риторике Путина?
Психолог объяснила, что у российского диктатора присутствует параноидальный компонент. Именно поэтому ему свойственно редко выходить в люди и скрываться в бункере. Это является фактически его защитой.
Кроме того, Путин "защищается" кривлянием – его новым психологическим инструментом.
Это его защитный механизм – его жесты. Раньше он себе бы такого не позволил, он имел другой имидж при встречах, когда его куда-то приглашали. Теперь никакого достоинства – только клоунада. Путин напуган,
– подчеркнула она.
Шершнева добавила, что именно юмор может свидетельствовать о том, что человеку страшно. Именно это можно было наблюдать на встрече российского диктатора и Трампа на Аляске в августе этого года.
Что еще известно о психотипе Путина?
- Ранее психолог отметила, что в поведении российского диктатора наблюдается полное отсутствие какой-либо эмпатии и общечеловеческих ценностей. Путин особенно заинтересован в проведении циничных и жестоких экспериментов.
- Кроме того, ему постоянно нужна адреналиновая подпитка, о чем свидетельствуют его заявления о войне.
- Относительно жестов – Путину трудно их контролировать, что делает из него настоящего психопата. Ему трудно утолить собственные эмоции.