Вероятно, скоро Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Будапеште, Венгрия. Однако еще с последней встречи на Аляске можно сделать вывод, что российский диктатор напуган.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала психолог Елена Шершнева, отметив, что Путина сдают его же жесты. В частности, кривляния, что служит ему защитой.

Смотрите также Сикорский пригрозил Путину арестом по дороге на встречу с Трампом

Какой новый инструмент есть в риторике Путина?

Психолог объяснила, что у российского диктатора присутствует параноидальный компонент. Именно поэтому ему свойственно редко выходить в люди и скрываться в бункере. Это является фактически его защитой.

Кроме того, Путин "защищается" кривлянием – его новым психологическим инструментом.

Это его защитный механизм – его жесты. Раньше он себе бы такого не позволил, он имел другой имидж при встречах, когда его куда-то приглашали. Теперь никакого достоинства – только клоунада. Путин напуган,

– подчеркнула она.

Шершнева добавила, что именно юмор может свидетельствовать о том, что человеку страшно. Именно это можно было наблюдать на встрече российского диктатора и Трампа на Аляске в августе этого года.

Что еще известно о психотипе Путина?