Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию Fox News.

Смотрите также Путин и Трамп на Аляске: чего Украине ждать от переговоров и какие сценарии окончания войны

Как Путин реагировал на вопросы журналистов?

Перед тем, как Дональд Трамп и Владимир Путин начали проводить личные переговоры, они встретились с журналистами. Конечно, репортеры задавали вопросы российскому диктатору. Однако во время общения президент России кривлялся и открыто игнорировал тему войны в Украине. В частности таким образом он отказался отвечать на вопрос об убийствах.

Журналистов в комнате было много, они перекрикивали друг друга. Одно из них было адресовано Путину, диктора спросили, когда он прекратит бить ракетами по гражданским украинцам. Путин вместо ответа кривлялся и улыбался, а ответа так и не дал.

Путин кривлялся, будто не слышал вопрос журналистов: смотрите видео

У BBC предполагают, что Владимир Путин не привык к таким публичным допросам. Долгое время он давал комментарии только контролируемым журналистам. Пока неизвестно, слышал ли Путин вопрос, однако на пресс-конференции он не сможет избежать любознательных репортеров.

Отметим, что Путин проигнорировал подобный вопрос, когда президенты встретились на аэродроме. Репортеры начали задавать вопросы прямо у самолетов, но Дональд Трамп и Владимир Путин сели в авто и поехали на место встречи.

К слову, переговоры между президентами начались. На них присутствуют по три представителя России и США, включая президентов. Сейчас представителей СМИ попросили выйти.