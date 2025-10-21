Ймовірно, скоро Володимир Путін та Дональд Трамп можуть зустрітись в Будапешті, Угорщина. Однак ще з останньої зустрічі на Алясці можна зробити висновок, що російський диктатор наляканий.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла психологиня Олена Шершньова, зауваживши, що Путіна здають його ж жести. Зокрема, кривляння, що слугує йому захистом.

Який новий інструмент є в риториці Путіна?

Психологиня пояснила, що в російського диктатора присутній параноїдальний компонент. Саме через це йому властиво рідко виходити в люди та переховуватись в бункері. Це є фактично його захистом.

Крім того, Путін "захищається" кривлянням – його новим психологічним інструментом.

Це його захисний механізм – його жести. Раніше він собі б такого не дозволив, він мав інший імідж при зустрічах, коли його кудись запрошували. Тепер жодної гідності – лише клоунада. Путін наляканий,

– наголосила вона.

Шершньова додала, що саме гумор може свідчити про те, що людині страшно. Саме це можна було спостерігати на зустрічі російського диктатора та Трампа на Алясці в серпні цього року.

Що ще відомо про психотип Путіна?