Сейчас обсуждается несколько форматов встреч на уровне лидеров, – Зеленский
- Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Трампом и европейскими лидерами потенциальные форматы встреч для достижения мира, включая два двусторонних и один трехсторонний формат.
- Зеленский также провел разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, страны скоординировали их позиции.
В четверг, 7 августа, Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с Дональдом Трампом и европейскими политиками обсуждались потенциальные форматы встреч на уровне лидеров.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины.
Когда может состояться встреча на уровне лидеров?
Владимир Зеленский рассказал, что во время разговора 6 августа обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров уже в ближайшее время.
По его словам, речь идет о двух двусторонних форматах и одном трехстороннем.
Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Время завершать войну. Спасибо всем, кто помогает!
– подчеркнул президент.
Зеленский также провел разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. По его словам, Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия.
Глава государства подчеркнул, что война идет именно в Европе, а Украина является ее неотъемлемой частью, в частности как государство, что уже ведет переговоры о вступлении в ЕС.
Скоординировали наши позиции с Германией. Договорились еще переговорить с Фридрихом. Советники по безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования наших общих взглядов – Украина и вся Европа, Соединенные Штаты,
– подытожил Владимир Зеленский.
Напомним, 6 августа Дональд Трамп заявил, что планирует провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина. Американский лидер считает очень вероятным то, что президенты обеих стран согласятся на эту инициативу.