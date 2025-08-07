Наразі обговорюється кілька форматів зустрічей на рівні лідерів, – Зеленський
- Володимир Зеленський обговорив з Дональдом Трампом та європейськими лідерами потенційні формати зустрічей для досягнення миру, включаючи два двосторонні та один тристоронній формат.
- Зеленський також провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, країни скоординували їхні позиції.
У четвер, 7 серпня, Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з Дональдом Трампом та європейськими політиками обговорювались потенційні формати зустрічей на рівні лідерів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України.
Коли може відбутися зустріч на рівні лідерів?
Володимир Зеленський розповів, що під час розмови 6 серпня обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів вже найближчим часом.
За його словами, йдеться про два двосторонні формати та один тристоронній.
Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає!
– підкреслив президент.
Зеленський також провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. За його словами, Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття.
Глава держави наголосив, що війна триває саме в Європі, а Україна є її невіддільною частиною, зокрема як держава, що вже веде переговори про вступ до ЄС.
Скоординували наші позиції з Німеччиною. Домовилися ще переговорити з Фрідріхом. Безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження наших спільних поглядів – Україна та вся Європа, Сполучені Штати,
– підсумував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 6 серпня Дональд Трамп заявив, що планує провести тристоронню зустріч за участю Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Американський лідер вважає дуже ймовірним те, що президенти обох країн погодяться на цю ініціативу.