Фицо спросил Путина о самочувствии: ответ российского диктатора удивил
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом России Владимиром Путиным в Китае.
- Фицо поинтересовался самочувствием Путина во время встречи, а российский диктатор дал странный ответ.
- Во время переговоров политики обсуждали вопросы ЕС, НАТО и украинские атаки на энергетическую инфраструктуру.
Во вторник, 2 сентября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным в Китае. Во время встречи российский диктатор отличился странным заявлением.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Читайте также Фицо заговорил о "первопричинах" войны в Украине, фактически транслируя тезисы Кремля
О чем говорили Путин и Фицо?
По словам российских журналистов, в начале встречи в Китае Фицо спросил у Путина: "Как вы поживаете?".
На это кремлевский диктатор дал странный ответ.
Если я жив, то это уже хорошо,
– лаконично сказал Путин.
Стоит отметить, что Роберт Фицо сейчас единственный среди лидеров стран Европейского Союза, кто находится в Пекине.
После встречи и Путин, и Фицо также отметились рядом абсурдных заявлений. Прежде всего словацкий премьер пожаловался Путину на ЕС. По его словам, Евросоюз "похож на лягушку, сидящую на дне колодца и не видящую, что есть наверху, но мир совсем другой".
В то же время Путин заявил, что Россия якобы "никогда не возражала против членства Украины в ЕС", однако добавил, что вступление в НАТО – "это другой вопрос".
Какие еще заявления Путин и Фицо сделали в Китае?
- Глава Кремля цинично утверждал, что Москва якобы долго терпела и игнорировала украинские атаки на энергетическую инфраструктуру, а потом начала серьезно отвечать. Путин также посоветовал восточноевропейским странам прекратить поставки газа и нефти в Украину, чтобы прервать украинские атаки на энергетическую инфраструктуру.
- В ответ Роберт Фицо заявил, что намерен поднять тему украинских атак на российскую энергетическую инфраструктуру в разговоре с президентом Украины.
- Путин также заявил, что "Россия готова сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС". В то же время, что именно кроется за этим "сотрудничеством", он во время открытой части встречи не объяснил.