Во вторник, 2 сентября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным в Китае. Во время встречи российский диктатор отличился странным заявлением.

О чем говорили Путин и Фицо?

По словам российских журналистов, в начале встречи в Китае Фицо спросил у Путина: "Как вы поживаете?".

На это кремлевский диктатор дал странный ответ.

Если я жив, то это уже хорошо,

– лаконично сказал Путин.

Стоит отметить, что Роберт Фицо сейчас единственный среди лидеров стран Европейского Союза, кто находится в Пекине.

После встречи и Путин, и Фицо также отметились рядом абсурдных заявлений. Прежде всего словацкий премьер пожаловался Путину на ЕС. По его словам, Евросоюз "похож на лягушку, сидящую на дне колодца и не видящую, что есть наверху, но мир совсем другой".

В то же время Путин заявил, что Россия якобы "никогда не возражала против членства Украины в ЕС", однако добавил, что вступление в НАТО – "это другой вопрос".

Какие еще заявления Путин и Фицо сделали в Китае?