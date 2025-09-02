У вівторок, 2 вересня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним у Китаї. Під час зустрічі російський диктатор відзначився дивною заявою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Про що говорили Путін та Фіцо?

За словами російських журналістів, на початку зустрічі в Китаї Фіцо запитав у Путіна: "Як ви поживаєте?".

На це кремлівський диктатор дав дивну відповідь.

Якщо я живий, то це вже добре,

– лаконічно сказав Путін.

Варто зазначити, що Роберт Фіцо зараз єдиний серед лідерів країн Європейського Союзу, хто перебуває в Пекіні.

Після зустрічі й Путін, й Фіцо також відзначилися низкою абсурдних заяв. Передусім словацький прем'єр пожалівся Путіну на ЄС. За його словами, Євросоюз "схожий на жабу, що сидить на дні криниці та не бачить, що є нагорі, але світ зовсім інший".

Водночас Путін заявив, що Росія нібито "ніколи не заперечувала проти членства України в ЄС", однак додав, що вступ в НАТО – "це інше питання".

Які ще заяви Путін і Фіцо зробили в Китаї?