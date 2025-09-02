Фіцо запитав Путіна про самопочуття: відповідь російського диктатора здивувала
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Китаї.
- Фіцо поцікавився самопочуттям Путіна під час зустрічі, а російський диктатор дав дивну відповідь.
- Під час переговорів політики обговорювали питання ЄС, НАТО та українські атаки на енергетичну інфраструктуру.
У вівторок, 2 вересня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним у Китаї. Під час зустрічі російський диктатор відзначився дивною заявою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
Про що говорили Путін та Фіцо?
За словами російських журналістів, на початку зустрічі в Китаї Фіцо запитав у Путіна: "Як ви поживаєте?".
На це кремлівський диктатор дав дивну відповідь.
Якщо я живий, то це вже добре,
– лаконічно сказав Путін.
Варто зазначити, що Роберт Фіцо зараз єдиний серед лідерів країн Європейського Союзу, хто перебуває в Пекіні.
Після зустрічі й Путін, й Фіцо також відзначилися низкою абсурдних заяв. Передусім словацький прем'єр пожалівся Путіну на ЄС. За його словами, Євросоюз "схожий на жабу, що сидить на дні криниці та не бачить, що є нагорі, але світ зовсім інший".
Водночас Путін заявив, що Росія нібито "ніколи не заперечувала проти членства України в ЄС", однак додав, що вступ в НАТО – "це інше питання".
Які ще заяви Путін і Фіцо зробили в Китаї?
- Очільник Кремля цинічно стверджував, що Москва нібито довго терпіла й ігнорувала українські атаки на енергетичну інфраструктуру, а потім почала серйозно відповідати. Путін також порадив східноєвропейським країнам припинити постачання газу та нафти до України, щоб перервати українські атаки на енергетичну інфраструктуру.
- У відповідь Роберт Фіцо заявив, що має намір підняти тему українських атак на російську енергетичну інфраструктуру у розмові з президентом України.
- Путін також заявив, що "Росія готова співпрацювати зі США та Україною на Запорізькій АЕС". Водночас, що саме криється за цим "співробітництвом", він під час відкритої частини зустрічі не пояснив.