Такое мнение в эфире 24 Канала высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив еще и слабый интеллект Путина.

Россия ведет войну осознанно: на что она нацелена?

Российский диктатор во время встречи с Фицо озвучил, что у России никогда не было желания на кого-то нападать, такой цели нет и в отношении ЕС. Он также отметил, что цель России в Украине – защита собственных интересов. Якобы Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией.

Подоляк, комментируя такие слова Путина, напомнил, что вообще-то российская армия в 2014 году совершила нападение на Украину и в то время никаких угроз для России не существовало. Аналогичная агрессия была и в сторону Грузии.

Россия всегда нападает, атакует, убивает людей на других территориях. Это первое и ключевое. Поэтому факт ее агрессии несомненный, неспровоцированный. За это она понесет ответственность,

– подчеркнул Подоляк.

Путин также заявил, что Россия против вступления Украины в НАТО, при этом не возражает ее приобщению к Европейскому Союзу. Советник главы ОПУ отметил, что тема Альянса – не является провокационной для России. Страна-агрессор напала на наше государство из других намерений. А именно с целью быстро захватить ее территории, россияне планировали это сделать за несколько дней.

"Они попытались это сделать в 2014 году, получили плацдармы: Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Посмотрели на реакцию международного сообщества, прежде всего Европы. Эта реакция была немного странной даже для России. Меркель тогда предложила сделать Россию базовым газовым агентом всей Европы", – напомнил Подоляк.

Поэтому Россия, увидев такую реакцию европейцев, считала, что это знак того, что никто не будет смотреть на оккупацию всей Украины. Поэтому война со стороны Кремля, как отметил советник председателя ОПУ – абсолютно осознанная и направлена на уничтожение большого количества населения.

Отсутствие логики в словах Путина

Путин заявил, что Россия не отвечала на украинские атаки на энергетическую инфраструктуру, но не выдержала и начала уже реагировать на это. Подоляк на это озвучил, что в таких словах нет логики. Ведь сначала бить по таким объектам в Украине начала как раз российская армия. Именно она первой начала разрушать энергетику нашего государства.

Она это делала в 2022 и 2023 годах. А когда Украина предусмотрела свои инструменты для ударов по России, то теперь она начинает говорить, что бьют по ее энергоинфраструктуре. Советник главы ОПУ подчеркнул, что война должна быть двусторонней, агрессор должен чувствовать то, что он совершает на территории того, на кого напал.

"Невозможно остановить агрессора, если не разрушать инфраструктуру войны на его земле. Любые объяснения Путина не имеют смысла. У него есть только три задачи, которые он периодически решает: не допустить прекращения огня; затянуть максимально время; не допустить против стран, которые являются основными реципиентами российской нефти и газа, введение вторичных санкций", – объяснил Подоляк.

