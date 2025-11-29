Хоть на Луне, но должен быть и Зеленский, – Каталин Чех о встрече Трампа и Путина в Будапеште

Венгерский парламентарий Каталин Чех прокомментировала возможный саммит президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Будапеште. Она убеждена, что на встрече должен быть и Владимир Зеленский.

Зеленский, по ее мнению, должен быть на этих переговорах, где бы они ни были. Об этом венгерский парламентарий и соучредитель партии "Гуманисты" Каталин Чех рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Зеленский должен быть на переговорах Трампа и Путина

По ее словам, если встреча действительно состоится, важно, чтобы переговоры не ограничивались только двусторонней дискуссией между Трампом и Путиным, а включали президента Украины Владимира Зеленского. Чех подчеркнула, что установление справедливого мира, который будет честным по отношению к украинцам, является чрезвычайно важным.

Если они захотят встретиться на Луне, в Антарктиде или в любой другой стране – я только буду приветствовать это. Это как раз тот формат, в котором венгерское правительство должно было бы сыграть свою роль. И если Орбан действительно сделает это, то он будет выглядеть как миротворец – как он часто заявляет – а не как подстрекатель войны. Потому что без присутствия Украины за столом переговоров невозможно достичь настоящего мира,

– отметила она.

Что Чех говорит об орбановской пропаганде в Венгрии?