Если встреча между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным все-таки состоится, то сначала нужно провести основательные переговоры с европейцами. Только США не могут навязывать всем свое мнение.

Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009), дипломат Владимир Огрызко, заметив, что нам надо продемонстрировать единство с Европой. И тогда убеждать американцев, как именно следует действовать.

Как Трамп может надавить на Путина?

Владимир Путин соглашается на трехсторонние встречи, но только без участия Европы. Он прекрасно понимает, что в ЕС будут на украинской стороне и хочет достичь условий, когда ему вместе с Трампом удастся давить на Владимира Зеленского.

Украине это не выгодно. Какой будет позиция Трампа – спрогнозировать не трудно. Как видим, 8 августа прошло, но обещанных санкций так и нет. Путин дальше продолжает разыгрывать Трампа и использует для этого американского спецпредставителя Стива Уиткоффа,

– отметил Владимир Огрызко.

Через него Путин передает американцам позиции, которые кажутся Трампу замечательными. Он их подхватывает и говорит об обмене украинскими территориями. Это означает, что глава Кремля сейчас попытается оторвать Трампа от Украины и Европы. Будет предлагать ему нереальное сотрудничество, делать все, чтобы президент США стал на сторону России.

"Нам нужно делать абсолютно противоположное – договариваться с европейцами, чтобы давить на Трампа. Он будет представлять не свои интересы, которые ему навеял Уиткофф, а позиции Украины и ЕС. Они также соответствуют американским интересам", – добавил Владимир Огрызко.

В эти дни надо максимально активизировать наши контакты с европейцами, а затем выйти на конструктивный разговор с представителями США. По-другому ситуацию не удастся исправить, ведь Путин продолжит играть с Трампом.

Но также возможен другой сценарий. Увидев, что российский диктатор не хочет вести переговоры, президент США может разозлиться. Тогда все потенциальные успехи России обернутся для нее катастрофой. Это станет началом конца для Путина,

– сказал дипломат.

Например, Трамп уже ввел пошлины против Индии, а если это превратится в эмбарго российской нефти, тогда для Путина возникнут катастрофические проблемы.

Заметим, на фоне возможной встречи Трампа с Путиным, европейские лидеры отметили свое единство. В совместном заявлении говорится о том, что путь к миру нельзя определять без участия Украины, а международные границы – менять силой.