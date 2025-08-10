Якщо зустріч між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом і Володимиром Путіним все-таки відбудеться, то спершу потрібно провести ґрунтовні переговори з європейцями. Лише США не можуть нав'язувати усім свою думку.

Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України (2007 – 2009), дипломат Володимир Огризко, зауваживши, що нам треба продемонструвати єдність з Європою. І тоді переконувати американців, як саме варто діяти.

Як Трамп може натиснути на Путіна?

Володимир Путін погоджується на тристоронні зустрічі, але тільки без участі Європи. Він чудово розуміє, що в ЄС будуть на українському боці й хоче досягти умов, коли йому разом з Трампом вдасться тиснути на Володимира Зеленського.

Україні це не вигідно. Якою буде позиція Трампа – спрогнозувати не важко. Як бачимо, 8 серпня пройшло, але обіцяних санкцій так і немає. Путін далі продовжує розігрувати Трампа й використовує для цього американського спецпредставника Стіва Віткоффа,

– наголосив Володимир Огризко.

Через нього Путін передає американцям позиції, які здаються Трампу чудовими. Він їх підхоплює і говорить про обмін українськими територіями. Це означає, що очільник Кремля зараз спробує відірвати Трампа від України та Європи. Пропонуватиме йому нереальне співробітництво, робитиме все, щоб президент США став на бік Росії.

"Нам потрібно робити абсолютно протилежне – домовлятися з європейцями, щоб тиснути на Трампа. Відтак він представлятиме не свої інтереси, які йому навіяв Віткофф, а позиції України та ЄС. Вони також відповідають американським інтересам", – додав Володимир Огризко.

У ці дні треба максимально активізувати наші контакти з європейцями, а потім вийти на конструктивну розмову з представниками США. По-іншому ситуацію не вдасться виправити, адже Путін продовжить гратися з Трампом.

Але також можливий інший сценарій. Побачивши, що російський диктатор не хоче вести переговори, президент США може розлютитися. Тоді всі потенційні успіхи Росії обернуться для неї катастрофою. Це стане початком кінця для Путіна,

– сказав дипломат.

Наприклад, Трамп уже ввів мита проти Індії, а якщо це перетвориться в ембарго російської нафти, тоді для Путіна виникнуть катастрофічні проблеми.

Зауважимо, на тлі можливої зустрічі Трампа з Путіним, європейські лідери наголосили на своїй єдності. У спільній заяві мовиться про те, що шлях до миру не можна визначати без участі України, а міжнародні кордони – змінювати силою.