15 августа на Аляске пройдет встреча Путина и Трампа. На саммит прибыло много путинских пропагандистов, которые жалуются на "спартанские условия".

Их поселили на стадионе местной хоккейной команды, "заботливо" поставив там ширмы и кушетки. Россияне показали фото и видео, как вынуждены провести ночь – сейчас в Анкоридже перевалило за полночь по местному времени, передает 24 Канал.

Смотрите также "Руки прочь!": на Аляске прошел митинг против саммита Путина и Трампа – кадры из Анкориджа

В каких условиях ночуют россияне на Аляске?

Пункт временного размещения российских журналистов организовали в Alaska Airlines Center. Снаружи дежурят полицейские патрули.

Это что-то от Красного Креста - и вот так у каждого подушечка, полотенце, вот такие перекрытия,

– показывает свои "апартаменты" один из пропагандистов.

Россиян на Аляске разместили на стадионе: смотрите видео

Номеров в гостиницах им не досталось – мест нет из-за встречи президентов и туристического сезона.

Пропагандист убивается условиями на Аляске: смотрите видео

Условия, в которых ночуют российские пропагандисты на Аляске / Фото росСМИ

В то же время саму российскую делегацию таки поселили в гостинице в 15 минутах от стадиона.

"Отель тихий, уютный, очень "местный". В зоне лобби чучела животных – ярко. Полистал меню ресторана при отеле – много локальных продуктов, все блюда простые: бургеры, сэндвичи, стандартные салаты. Цены – средние по американским меркам. Никакой показной роскоши, все очень умеренно", – рассказал российский журналист.

Отель, в котором поселили российскую делегацию на Аляске / Фото росСМИ

Смотрите также Лавров прибыл в Анкоридж в кофте с надписью "СССР" и сказал, чего ожидает от саммита

Также россияне говорят, что их в самолете кормили котлетами по-киевски.