Думали, что шутка: путинских пропагандистов на Аляске поселили на стадионе – видео с нытьем
- Российских пропагандистов, прибывших на Аляску на встречу Путина и Трампа, поселили на стадионе местной хоккейной команды, где они жалуются на "спартанские условия".
- А вот российская делегация была размещена в гостинице в 15 минутах от стадиона.
15 августа на Аляске пройдет встреча Путина и Трампа. На саммит прибыло много путинских пропагандистов, которые жалуются на "спартанские условия".
Их поселили на стадионе местной хоккейной команды, "заботливо" поставив там ширмы и кушетки. Россияне показали фото и видео, как вынуждены провести ночь – сейчас в Анкоридже перевалило за полночь по местному времени, передает 24 Канал.
Смотрите также "Руки прочь!": на Аляске прошел митинг против саммита Путина и Трампа – кадры из Анкориджа
В каких условиях ночуют россияне на Аляске?
Пункт временного размещения российских журналистов организовали в Alaska Airlines Center. Снаружи дежурят полицейские патрули.
Это что-то от Красного Креста - и вот так у каждого подушечка, полотенце, вот такие перекрытия,
– показывает свои "апартаменты" один из пропагандистов.
Россиян на Аляске разместили на стадионе: смотрите видео
Номеров в гостиницах им не досталось – мест нет из-за встречи президентов и туристического сезона.
Пропагандист убивается условиями на Аляске: смотрите видео
Условия, в которых ночуют российские пропагандисты на Аляске / Фото росСМИ
В то же время саму российскую делегацию таки поселили в гостинице в 15 минутах от стадиона.
"Отель тихий, уютный, очень "местный". В зоне лобби чучела животных – ярко. Полистал меню ресторана при отеле – много локальных продуктов, все блюда простые: бургеры, сэндвичи, стандартные салаты. Цены – средние по американским меркам. Никакой показной роскоши, все очень умеренно", – рассказал российский журналист.
Отель, в котором поселили российскую делегацию на Аляске / Фото росСМИ
Смотрите также Лавров прибыл в Анкоридж в кофте с надписью "СССР" и сказал, чего ожидает от саммита
Также россияне говорят, что их в самолете кормили котлетами по-киевски.
К тому же имеют неудобства пропагандисты и со связью. На Аляске из-за санкций практически не работает роуминг у всех российских операторов связи. Звонить и писать сообщения в Россию можно только в местной сети Wi-Fi.