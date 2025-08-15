15 серпня на Алясці пройде зустріч Путіна і Трампа. На саміт прибуло багато путінських пропагандистів, які скаржаться на "спартанські умови".

Їх поселили на стадіоні місцевої хокейної команди, "дбайливо" поставивши там ширми та кушетки. Росіяни показали фото та відео, як змушені провести ніч – наразі в Анкориджі перейшло за північ за місцевим часом, передає 24 Канал.

Дивіться також "Руки геть!": на Алясці пройшов мітинг проти саміту Путіна і Трампа – кадри з Анкориджа

У яких умовах ночують росіяни на Алясці?

Пункт тимчасового розміщення російських журналістів організували в Alaska Airlines Center. Знадвору чергують поліцейські патрулі.

Це щось від Червоного Хреста — і ось так у кожного подушечка, рушничок, ось такі перекриття,

– показує свої "апартаменти" один із пропагандистів.

Росіян на Алясці розмістили на стадіоні: дивіться відео

Номерів у готелях їм не дісталося – місць немає через зустріч президентів та туристичний сезон.

Пропагандист побивається умовами на Алясці: дивіться відео

Умови, у яких ночують російські пропагандисти на Алясці / Фото росЗМІ

Водночас саму російську делегацію таки поселили у готелі за 15 хвилин від стадіону.

"Готель тихий, затишний, дуже "місцевий". У зоні лобі опудала тварин – яскраво. Погортав меню ресторану при готелі – багато локальних продуктів, всі страви прості: бургери, сендвічі, стандартні салати. Ціни – середні за американськими мірками. Жодної показної розкоші, все дуже помірковано", – розповів російський журналіст.

Готель, у якому поселили російську делегацію на Алясці / Фото росЗМІ

Дивіться також Лавров прибув до Анкориджа у кофті з написом "СРСР" і сказав, чого очікує від саміту

Також росіяни кажуть, що їх у літаку годували котлетами по-київськи.