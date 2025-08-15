Їх поселили на стадіоні місцевої хокейної команди, "дбайливо" поставивши там ширми та кушетки. Росіяни показали фото та відео, як змушені провести ніч – наразі в Анкориджі перейшло за північ за місцевим часом, передає 24 Канал.
Дивіться також "Руки геть!": на Алясці пройшов мітинг проти саміту Путіна і Трампа – кадри з Анкориджа
У яких умовах ночують росіяни на Алясці?
Пункт тимчасового розміщення російських журналістів організували в Alaska Airlines Center. Знадвору чергують поліцейські патрулі.
Це щось від Червоного Хреста — і ось так у кожного подушечка, рушничок, ось такі перекриття,
– показує свої "апартаменти" один із пропагандистів.
Росіян на Алясці розмістили на стадіоні: дивіться відео
Номерів у готелях їм не дісталося – місць немає через зустріч президентів та туристичний сезон.
Пропагандист побивається умовами на Алясці: дивіться відео
Умови, у яких ночують російські пропагандисти на Алясці / Фото росЗМІ
Водночас саму російську делегацію таки поселили у готелі за 15 хвилин від стадіону.
"Готель тихий, затишний, дуже "місцевий". У зоні лобі опудала тварин – яскраво. Погортав меню ресторану при готелі – багато локальних продуктів, всі страви прості: бургери, сендвічі, стандартні салати. Ціни – середні за американськими мірками. Жодної показної розкоші, все дуже помірковано", – розповів російський журналіст.
Готель, у якому поселили російську делегацію на Алясці / Фото росЗМІ
Дивіться також Лавров прибув до Анкориджа у кофті з написом "СРСР" і сказав, чого очікує від саміту
Також росіяни кажуть, що їх у літаку годували котлетами по-київськи.
До того ж мають незручності пропагандисти й зі зв'язком. На Алясці через санкції практично не працює роумінг у всіх російських операторів зв'язку. Телефонувати та писати повідомлення до Росії можна лише у місцевій мережі Wi-Fi.