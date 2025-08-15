Їх поселили на стадіоні місцевої хокейної команди, "дбайливо" поставивши там ширми та кушетки. Росіяни показали фото та відео, як змушені провести ніч – наразі в Анкориджі перейшло за північ за місцевим часом, передає 24 Канал.

У яких умовах ночують росіяни на Алясці?

Пункт тимчасового розміщення російських журналістів організували в Alaska Airlines Center. Знадвору чергують поліцейські патрулі.

Це щось від Червоного Хреста — і ось так у кожного подушечка, рушничок, ось такі перекриття,

– показує свої "апартаменти" один із пропагандистів.

Росіян на Алясці розмістили на стадіоні: дивіться відео

Номерів у готелях їм не дісталося – місць немає через зустріч президентів та туристичний сезон.

Пропагандист побивається умовами на Алясці: дивіться відео

Умови, у яких ночують російські пропагандисти на Алясці / Фото росЗМІ

Водночас саму російську делегацію таки поселили у готелі за 15 хвилин від стадіону.

"Готель тихий, затишний, дуже "місцевий". У зоні лобі опудала тварин – яскраво. Погортав меню ресторану при готелі – багато локальних продуктів, всі страви прості: бургери, сендвічі, стандартні салати. Ціни – середні за американськими мірками. Жодної показної розкоші, все дуже помірковано", – розповів російський журналіст.

Готель, у якому поселили російську делегацію на Алясці / Фото росЗМІ

Також росіяни кажуть, що їх у літаку годували котлетами по-київськи.