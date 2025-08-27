Время готовить формат встречи лидеров, Зеленский заявил о негативных сигналах от россиян
- Зеленский заявил о важности подготовки к мирным переговорам, учитывая негативные сигналы и провокации со стороны России.
- При участии международной коалиции ведется работа над структурой гарантий безопасности для Украины перед потенциальной встречей с Путиным.
Владимир Зеленский рассказал об активной работе над структурой сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что необходимо определять ключевые акценты и сроки в подготовке к мирным переговорам.
Продолжается процесс согласования позиций сторон для достижения значимых результатов на переговорах, однако Кремль демонстрирует неготовность прилагать дипломатические усилия. Такое заявление Зеленский сделал после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает 24 Канал.
Как Зеленский прокомментировал подготовку к встрече с Путиным?
По словам президента Украины, необходимо четко определить все условия и требования перед встречей руководителей государств. К процессу формирования механизмов безопасности гарантий привлечены европейские партнеры, Соединенные Штаты и другие участники международной коалиции.
Подготовка проходит и через взаимодействие военных командующих, министров обороны и советников по вопросам безопасности, благодаря чему уточняются детали будущей системы защиты. Работа над этими вопросами ускоряется, чтобы обеспечить четкое видение безопасности перед встречей с Путиным.
В то же время российская сторона продолжает провокационные действия, в частности обстрелы украинских городов и сел, вызывающие ежедневные потери. Такие действия свидетельствуют о неготовности Кремля к настоящей дипломатии.
Россияне будут учитывать только сильное давление в ответ на все это,
– подчеркнул Зеленский.
Президент Украины также добавил, что международное сообщество должно усилить давление на Россию, чтобы побудить ее к реальным шагам в направлении мирных переговоров. Зеленский призвал мировых лидеров присоединиться к вопросу урегулирования войны в Украине.
В свою очередь, глава Финляндии Александр Стубб заверил Зеленского в полной поддержке Украины и ее усилий в достижении справедливого мира.
Украина готова к миру, а Россия только затягивает время. Мы должны оказывать давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров,
– отметил президент Финляндии.
Он также добавил, что международные партнеры должны объединиться для реализации плана надежной поддержки безопасности Украины.
Что известно о встрече Зеленского и Путина?
- Сейчас прорабатывается возможность организации трехсторонних переговоров с участием Президента Украины Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом заявлял Дональд Трамп после саммита на Аляске, а также после встречи с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.
- Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что проведение встречи в Венгрии может быть затруднено из-за позиции Виктора Орбана, которая не всегда благоприятна для Украины.
- По мнению военного эксперта Джонатана Свита, Россия не видит смысла в диалоге с Украиной или другими сторонами, пока Киев не будет готов к подписанию мирного соглашения на условиях Кремля. Об этом свидетельствуют неоднократные дерзкие заявления российского МИДа.
- Спецпредставитель США Кит Келлог отметил, что установление мира является значительно более сложной задачей, чем ведение войны, но выразил надежду на достижение мира до 2026 года.