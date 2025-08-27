Владимир Зеленский рассказал об активной работе над структурой сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что необходимо определять ключевые акценты и сроки в подготовке к мирным переговорам.

Продолжается процесс согласования позиций сторон для достижения значимых результатов на переговорах, однако Кремль демонстрирует неготовность прилагать дипломатические усилия. Такое заявление Зеленский сделал после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает 24 Канал.

Как Зеленский прокомментировал подготовку к встрече с Путиным?

По словам президента Украины, необходимо четко определить все условия и требования перед встречей руководителей государств. К процессу формирования механизмов безопасности гарантий привлечены европейские партнеры, Соединенные Штаты и другие участники международной коалиции.

Подготовка проходит и через взаимодействие военных командующих, министров обороны и советников по вопросам безопасности, благодаря чему уточняются детали будущей системы защиты. Работа над этими вопросами ускоряется, чтобы обеспечить четкое видение безопасности перед встречей с Путиным.

В то же время российская сторона продолжает провокационные действия, в частности обстрелы украинских городов и сел, вызывающие ежедневные потери. Такие действия свидетельствуют о неготовности Кремля к настоящей дипломатии.

Россияне будут учитывать только сильное давление в ответ на все это,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также добавил, что международное сообщество должно усилить давление на Россию, чтобы побудить ее к реальным шагам в направлении мирных переговоров. Зеленский призвал мировых лидеров присоединиться к вопросу урегулирования войны в Украине.

В свою очередь, глава Финляндии Александр Стубб заверил Зеленского в полной поддержке Украины и ее усилий в достижении справедливого мира.

Украина готова к миру, а Россия только затягивает время. Мы должны оказывать давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров,

– отметил президент Финляндии.

Он также добавил, что международные партнеры должны объединиться для реализации плана надежной поддержки безопасности Украины.

Что известно о встрече Зеленского и Путина?