Час готувати формат зустрічі лідерів, – Зеленський заявив про негативні сигнали від росіян
- Зеленський заявив про важливість підготовки до мирних переговорів, враховуючи негативні сигнали та провокації з боку Росії.
- За участю міжнародної коаліції ведеться робота над структурою безпекових гарантій для України перед потенційною зустріччю з Путіним.
Володимир Зеленський розповів про активну роботу над структурою сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України. Він наголосив, що необхідно визначати ключові акценти та терміни в підготовці до мирних переговорів.
Триває процес узгодження позицій сторін для досягнення значущих результатів на переговорах, однак Кремль демонструє неготовність докладати дипломатичних зусиль. Таку заяву Зеленський зробив після розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом, передає 24 Канал.
Як Зеленський прокоментував підготовку до зустрічі з Путіним?
За словами президента України, необхідно чітко окреслити всі умови та вимоги перед зустріччю очільників держав. До процесу формування механізмів безпекових гарантій залучені європейські партнери, Сполучені Штати та інші учасники міжнародної коаліції.
Підготовка проходить і через взаємодію військових командувачів, міністрів оборони та радників із питань безпеки, завдяки чому уточнюються деталі майбутньої системи захисту. Робота над цими питаннями прискорюється, щоб забезпечити чітке бачення безпеки перед зустріччю з Путіним.
Водночас російська сторона продовжує провокативні дії, зокрема обстріли українських міст і сіл, що спричиняють щоденні втрати. Такі дії свідчать про неготовність Кремля до справжньої дипломатії.
Росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це,
– підкреслив Зеленський.
Президент України також додав, що міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію, щоб спонукати її до реальних кроків у напрямку мирних переговорів. Зеленський закликав світових лідерів долучитися до питання врегулювання війни в Україні.
Що відомо про зустріч Зеленського й Путіна?
- Наразі опрацьовується можливість організації тристоронніх переговорів за участю Президента України Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира Путіна. Про це заявляв Дональд Трамп після саміту на Алясці, а також після зустрічі із Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі.
- Політолог Володимир Фесенко висловив думку, що проведення зустрічі в Угорщині може бути ускладнене через позицію Віктора Орбана, яка не завжди сприятлива для України.
- На думку військового експерта Джонатана Світа, Росія не бачить сенсу в діалозі з Україною чи іншими сторонами, поки Київ не буде готовий до підписання мирної угоди на умовах Кремля. Про це свідчать неодноразові зухвалі заяви російського МЗС.
- Спецпредставник США Кіт Келлог наголосив, що встановлення миру є значно складнішим завданням, ніж ведення війни, але висловив надію на досягнення миру до 2026 року.