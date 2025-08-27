Володимир Зеленський розповів про активну роботу над структурою сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України. Він наголосив, що необхідно визначати ключові акценти та терміни в підготовці до мирних переговорів.

Триває процес узгодження позицій сторін для досягнення значущих результатів на переговорах, однак Кремль демонструє неготовність докладати дипломатичних зусиль. Таку заяву Зеленський зробив після розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом, передає 24 Канал.

Як Зеленський прокоментував підготовку до зустрічі з Путіним?

За словами президента України, необхідно чітко окреслити всі умови та вимоги перед зустріччю очільників держав. До процесу формування механізмів безпекових гарантій залучені європейські партнери, Сполучені Штати та інші учасники міжнародної коаліції.

Підготовка проходить і через взаємодію військових командувачів, міністрів оборони та радників із питань безпеки, завдяки чому уточнюються деталі майбутньої системи захисту. Робота над цими питаннями прискорюється, щоб забезпечити чітке бачення безпеки перед зустріччю з Путіним.

Водночас російська сторона продовжує провокативні дії, зокрема обстріли українських міст і сіл, що спричиняють щоденні втрати. Такі дії свідчать про неготовність Кремля до справжньої дипломатії.

Росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це,

– підкреслив Зеленський.

Президент України також додав, що міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію, щоб спонукати її до реальних кроків у напрямку мирних переговорів. Зеленський закликав світових лідерів долучитися до питання врегулювання війни в Україні.

Що відомо про зустріч Зеленського й Путіна?