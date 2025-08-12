Известно, что 15 августа 2025 года на Аляске должна состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Там они должны обсудить варианты прекращения боевых действий на территории Украины. Есть интересная деталь, посвящение с тем, кто стал инициатором встречи.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что утверждение, мол, Трамп заставил Путина к переговорам является не полностью правдивым. Все потому, что на это повлияло немало факторов, поскольку не только США давили на Россию.

Смотрите также Путин и Трамп на Аляске: чего Украине ждать от переговоров и какие сценарии окончания войны

Почему Путин согласился встретиться с Трампом?

Валерий Клочок отметил, если учитывать все санкции, которые были введены против России с 2014 года, то можно сделать вывод, что российский бюджет понес серьезные потери за этот период.

Это правда. Я не хочу преуменьшать значение всех санкций, но и не преувеличиваю их, ведь можно сделать много, но недостаточно,

– сказал он.

По мнению руководителя Центра общественной аналитики "Башня", европейцы и американцы сделали много, чтобы ослабить Россию, но пока недостаточно, чтобы она проиграла.

Все эти шаги понемногу подводят Владимира Путина к необходимости переговоров. Я не сомневаюсь, что он просил Трампа об этой встрече. Все потому, что экономика России за полшага до полного развала,

– подчеркнул Клочок.

Дефицит российского бюджета в 2025 году, за 8 месяцев, составляет почти 5 триллионов.

Важно! Владимир Зеленский заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, которая, вероятно, состоится 15 августа, будет иметь значение, но решения по Украине не могут приниматься без ее участия. Он подчеркнул, что обсуждение войны должно происходить с участием Киева, ведь ни один украинец не примет договоренностей, принятых без него.

Кроме этого, на кремлевского диктатора еще и имеет влияние Китай. Лидер Пекина заявил, что поддерживает потепление отношений между Москвой и Вашингтоном. Это, вероятно, также повлияло на решение Путина о встрече с Трампом.

Возможно, через несколько месяцев, не 15 августа, мы получим решение о замораживании войны (в Украине – 24 Канал). Не исключаю, что война в любой момент может возобновиться, однако ситуация пока такая,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Он подытожил, что на решение Путина встретиться с Трампом повлияло не только давление США, но и Европы. Также на этом оставили свой след и другие геополитические события, в частности на Ближнем Востоке и торговые отношения американцев с китайцами.