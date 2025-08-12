Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время форума "Молодежь здесь", цитирует "Новости.LIVE".

Что сказал Зеленский о встрече Трампа и Путина?

Владимир Зеленский отметил, что переговоры на уровне лидеров США и России безусловно важны. Но президент подчеркнул, что говорить об Украине без Украины невозможно, иначе ни один украинец не примет результатов таких переговоров.

Поэтому разговор президента США и Путина, безусловно, может быть важным для их двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они принять не могут. Надеюсь, что президент Соединенных Штатов это понимает и осознает,

– заявил президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что будет встреча на уровне лидеров трех сторон: России, Украины и США. Однако дата этой встречи пока неизвестна.

"Если мы хотим закончить войну, так, она будет. И там будут подниматься те или иные вопросы. Стоять на правде, на своей правде. Безусловно, делать все, чтобы эта война закончилась. Я думаю, что сдавать свою свободу и независимость, а это самое главное, что нельзя сдавать в этой войне. Потому что как бы нам сложно не было, война эта за независимость Украины. Мало кто осознает, эту войну за независимость Украина уже выстояла. Надо немного. Еще немного должно пройти время, чтобы нас не сломали. Любой. Я думаю, что это самое главное", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что будущее Украины зависит от самих украинцев, от единства и мужества.