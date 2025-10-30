Республиканец сказал, чего американцы ждут от встречи Трампа с Си Цзиньпином

Сегодня, 30 октября, в южнокорейском Пусане состоялась встреча Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. Она может стать одной из самых резонансных в мировой политике, ведь на ней обсуждаются экономические отношения между двумя государствами и война России против Украины.

Общественный деятель и президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус в эфире 24 Канала отметил, что Китай имеет существенное влияние на Москву. По его мнению, Трамп пришел на переговоры с "козырями" в торговле и технологиях и может использовать их для давления на Пекин в вопросе войны.

Россия действует в интересах Китая в войне

Москва сегодня работает в пользу Пекина, отвлекая Запад от событий в Юго-Восточной Азии. Российская агрессия заставляет США и европейские страны концентрировать усилия на помощи Украине, тогда как Китай усиливает свое влияние в регионе. Борис Пинкус отметил, что такая ситуация выгодна Пекину.

Путин помогает Си Цзиньпину получать данные о вооружении, которые поступают в Украину. Некоторые образцы попадают в руки россиян, и Путин сразу отправляет их в Китай. Там их изучают, моделируют и ищут противодействие этому оружию, в частности беспилотникам,

– объяснил общественный деятель.

Таким образом Китай получает доступ к технологиям, которые ранее были недосягаемы. Это позволяет ему разрабатывать собственные системы и готовиться к противостоянию с Западом, не вовлекаясь непосредственно в войну

Китай теряет стабильность и поддержку элит

Экономика Китая демонстрирует признаки ослабления, а внутри политической верхушки растет недовольство. Пинкус заметил, что авторитарная модель Си Цзиньпина больше не гарантирует стабильности. Во время последнего пленума Компартии часть военных и партийных лидеров выступила против концентрации власти в его руках.

Си Цзиньпин узурпировал практически всю власть, нарушив баланс, который существовал после Мао Цзэдуна. Оппозиция в элитах уже показала, что он не может оставаться диктатором,

– подчеркнул президент Республиканского клуба Рональда Рейгана.

Он предположил, что раскол внутри политического руководства может привести к изменениям весной. Часть силовых структур действует самостоятельно, а экономические показатели продолжают падать. Это создает для лидера Китая серьезный риск потерять контроль над ситуацией.

Козыри Трампа в переговорах с Си Цзиньпином

Трамп прибыл на встречу не с пустыми руками. Его позиции усиливают экономические успехи США и поддержка стран Юго-Восточной Азии, которые все активнее ориентируются на Вашингтон. Малайзия, Таиланд и Камбоджа уже готовы расширять сотрудничество с Америкой, постепенно уменьшая зависимость от китайских инвестиций.

Трамп показывает Китаю, что государства глобального Юга переходят на сторону Америки. Он пообещал им экономические выгоды и уже продемонстрировал это во Вьетнаме, на Филиппинах и в Индонезии.

Он также обратил внимание на влияние американских корпораций, работающих в Китае. По его мнению, Трамп может использовать их как экономический рычаг – перенести производство в другие азиатские страны и создать для Пекина серьезный вызов накануне новых торговых переговоров.

Чего ожидают в США от встречи Трампа и Си Цзиньпина?

Американское общество ждет от Трампа четкой позиции по Китаю. Главная задача переговоров – остановить рост влияния Пекина, который, по мнению экспертов, стоит за поддержкой России, Северной Кореи и Ирана. Трамп имеет возможность показать, что Вашингтон способен сдержать главного геополитического соперника.

Китай сегодня является кукловодом Путина, Кима и иранских аятолл. Он делает все, чтобы навредить Америке и одновременно поддерживает войну России против Украины,

– отметил Пинкус.

Для американцев эта встреча стала проверкой силы Трампа как переговорщика. Если ему удастся сдержать Си Цзиньпина и заставить его пересмотреть позицию в отношении Москвы, это может стать шагом к снижению глобальной напряженности и усилению роли США в мировой политике.

Что известно о встрече Трампа и Си Цзиньпина: главное