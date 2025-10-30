Республіканець сказав, чого американці чекають від зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном

Сьогодні, 30 жовтня, у південнокорейському Пусані відбулася зустріч Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вона може стати однією з найрезонансніших у світовій політиці, адже на ній обговорюються економічні відносини між двома державами та війна Росії проти України.

Громадський діяч і президент Республіканського клубу Рональда Рейгана Борис Пінкус в ефірі 24 Каналу зазначив, що Китай має істотний вплив на Москву. На його думку, Трамп прийшов на перемови з "козирями" у торгівлі та технологіях і може використати їх для тиску на Пекін у питанні війни.

Росія діє в інтересах Китаю у війні

Москва сьогодні працює на користь Пекіна, відволікаючи Захід від подій у Південно-Східній Азії. Російська агресія змушує США та європейські країни концентрувати зусилля на допомозі Україні, тоді як Китай посилює свій вплив у регіоні. Борис Пінкус зазначив, що така ситуація вигідна Пекіну.

Путін допомагає Сі Цзіньпіну отримувати дані про озброєння, які надходять в Україну. Деякі зразки потрапляють у руки росіян, і Путін одразу відправляє їх до Китаю. Там їх вивчають, моделюють і шукають протидію цій зброї, зокрема безпілотникам,

– пояснив громадський діяч.

Таким чином Китай отримує доступ до технологій, які раніше були недосяжні. Це дозволяє йому розробляти власні системи та готуватися до протистояння із Заходом, не залучаючись безпосередньо до війни

Китай втрачає стабільність і підтримку еліт

Економіка Китаю демонструє ознаки ослаблення, а всередині політичної верхівки зростає невдоволення. Пінкус зауважив, що авторитарна модель Сі Цзіньпіна більше не гарантує стабільності. Під час останнього пленуму Компартії частина військових і партійних лідерів виступила проти концентрації влади в його руках.

Сі Цзіньпін узурпував практично всю владу, порушивши баланс, який існував після Мао Цзедуна. Опозиція в елітах уже показала, що він не може залишатися диктатором,

– наголосив президент Республіканського клубу Рональда Рейгана.

Він припустив, що розкол усередині політичного керівництва може призвести до змін навесні. Частина силових структур діє самостійно, а економічні показники продовжують падати. Це створює для лідера Китаю серйозний ризик втратити контроль над ситуацією.

Козирі Трампа у переговорах із Сі Цзіньпіном

Трамп прибув на зустріч не з порожніми руками. Його позиції посилюють економічні успіхи США та підтримка країн Південно-Східної Азії, які дедалі активніше орієнтуються на Вашингтон. Малайзія, Таїланд і Камбоджа вже готові розширювати співпрацю з Америкою, поступово зменшуючи залежність від китайських інвестицій.

Трамп показує Китаю, що держави глобального Півдня переходять на бік Америки. Він пообіцяв їм економічні вигоди й уже продемонстрував це у В'єтнамі, на Філіппінах та в Індонезії.

Він також звернув увагу на вплив американських корпорацій, які працюють у Китаї. На його думку, Трамп може використати їх як економічний важіль – перенести виробництво до інших азійських країн і створити для Пекіна серйозний виклик напередодні нових торгових переговорів.

Чого очікують у США від зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна?

Американське суспільство чекає від Трампа чіткої позиції щодо Китаю. Головне завдання переговорів – зупинити зростання впливу Пекіна, який, на думку експертів, стоїть за підтримкою Росії, Північної Кореї та Ірану. Трамп має нагоду показати, що Вашингтон здатен стримати головного геополітичного суперника.

Китай сьогодні є кукловодом Путіна, Кіма та іранських аятол. Він робить усе, щоб нашкодити Америці й водночас підтримує війну Росії проти України,

– зазначив Пінкус.

Для американців ця зустріч стала перевіркою сили Трампа як переговорника. Якщо йому вдасться стримати Сі Цзіньпіна та змусити його переглянути позицію щодо Москви, це може стати кроком до зниження глобальної напруженості та посилення ролі США у світовій політиці.

Що відомо про зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна: головне