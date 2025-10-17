Владимир Зеленский сегодня, 17 октября 2025 года, должен встретиться с Дональдом Трампом в США. Разговор обоих лидеров может повлиять на решение американского президента о предоставлении Украине Tomahawk. Однако есть немало вопросов, как это оружие может повлиять на ход войны.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что каждый раз, когда Украина просила у партнеров самолеты, танки или артиллерию, то те говорили "нет", однако впоследствии их ответы менялась на "да". Похожая ситуация, вероятно, ожидает нас и с Tomahawk.

Получит ли Украина Tomahawk после разговора Трампа с Зеленским?

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что после каждого изменения риторики относительно военной помощи нашему государству, партнеры выделяли Украине оружие, которое та просила, но несвоевременно и недостаточно.

Поэтому я предполагаю, что с Tomahawk будет та же история. Политическое решение может быть принято, но я хочу, чтобы мы не жили в иллюзии, что сейчас нам дадут еще какое-то оружие, и тогда мы точно изменим ход войны, и Путин скажет, что сдается. Такого не будет,

– отметил он.

Несмотря на это, каждое оружие, которое Украине предоставляли партнеры, делает украинское войско сильнее, но какой-то отдельный его вид не способен перевернуть ход войны.

Я думаю, что сегодня решения о Tomahawk не будет, но будет предметный разговор. Tomahawk сейчас является картой Трампа, которую он держит в кармане, но, которую еще не разыграл,

– отметил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что, бесспорно, разрушительная сила украинских военных с Tomahawk станет намного больше. Однако это не означает, что ответом Путина на эти ракеты будет готовность остановить войну. Кремлевский диктатор, вероятно, начнет искать способы, как ответить на это.

Путин, вероятно, готов к затяжной войне. Чтобы справиться с этим, по словам бывшего министра иностранных дел, Украине нужен комплекс факторов: решение внутренних проблем, крепкие союзы, системные поставки оружия и общественная поддержка, в частности готовность выдержать бремя войны.

Что известно о предоставлении Украине Tomahawk?