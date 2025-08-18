Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к проведению выборов, но они возможны только после достижения безопасных условий. По его словам, в период военного положения голосование проводиться не может, а ключевой предпосылкой является перемирие на фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме.

Выборы состоятся только тогда, когда людям будет безопасно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к проведению выборов, однако они могут состояться только в безопасных условиях. Главным условием для этого является перемирие на фронте, которое будет гарантировать гражданам возможность свободно и безопасно реализовать свое право голоса.

Зеленский напомнил, что в условиях военного положения выборы в Украине проводиться не могут. В то же время он подчеркнул: власть открыта к организации избирательного процесса, как только появятся соответствующие предпосылки.

Мы открыты для проведения выборов. Но они должны проходить в безопасных условиях,

– подчеркнул президент.

По его словам, сегодня первоочередной задачей для государства является защита украинцев от ежедневных атак российской армии.