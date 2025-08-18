Мы готовы к выборам, но они возможны только в безопасности, – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине возможны только в безопасных условиях после перемирия на фронте.
- В условиях военного положения выборы проводиться не могут, но власть готова к их организации, как только появятся соответствующие предпосылки.
- Приоритетной задачей для государства является защита граждан от атак российской армии.
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к проведению выборов, но они возможны только после достижения безопасных условий. По его словам, в период военного положения голосование проводиться не может, а ключевой предпосылкой является перемирие на фронте.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме.
Выборы состоятся только тогда, когда людям будет безопасно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к проведению выборов, однако они могут состояться только в безопасных условиях. Главным условием для этого является перемирие на фронте, которое будет гарантировать гражданам возможность свободно и безопасно реализовать свое право голоса.
Зеленский напомнил, что в условиях военного положения выборы в Украине проводиться не могут. В то же время он подчеркнул: власть открыта к организации избирательного процесса, как только появятся соответствующие предпосылки.
Мы открыты для проведения выборов. Но они должны проходить в безопасных условиях,
– подчеркнул президент.
По его словам, сегодня первоочередной задачей для государства является защита украинцев от ежедневных атак российской армии.