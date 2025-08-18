Ми готові до виборів, але вони можливі лише у безпеці, – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні можливі лише в безпечних умовах після перемир'я на фронті.
- В умовах воєнного стану вибори проводитися не можуть, але влада готова до їх організації, щойно з'являться відповідні передумови.
- Пріоритетним завданням для держави є захист громадян від атак російської армії.
Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до проведення виборів, але вони можливі лише після досягнення безпечних умов. За його словами, у період воєнного стану голосування проводитися не може, а ключовою передумовою є перемир’я на фронті.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час зустрічі із Дональдом Трампом у Білому домі.
Вибори відбудуться лише тоді, коли людям буде безпечно
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готова до проведення виборів, однак вони можуть відбутися лише у безпечних умовах. Головною умовою для цього є перемир’я на фронті, яке гарантуватиме громадянам можливість вільно й безпечно реалізувати своє право голосу.
Зеленський нагадав, що в умовах воєнного стану вибори в Україні проводитися не можуть. Водночас він підкреслив: влада відкрита до організації виборчого процесу, щойно з’являться відповідні передумови.
Ми відкриті для проведення виборів. Але вони повинні проходити у безпечних умовах,
– наголосив президент.
За його словами, сьогодні першочерговим завданням для держави є захист українців від щоденних атак російської армії.