Дает понять важный нюанс: Украина усиливает свои позиции перед встречей Трампа с Путиным
- Украина усиливает свои позиции накануне встречи Трампа и Путина, нанося удары по стратегическим объектам в России.
- Политолог Тарас Загородний считает, что Украина демонстрирует силу, чтобы стать важным игроком в переговорах США и России.
Накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая должна состояться 15 августа на Аляске, Украина усиливает свои позиции. В частности, наносит удары по российским НПЗ, железной дороге и другим стратегическим объектам.
Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Тарас Загородний, отметив, что активизация украинских ударов по объектам на территории России наблюдается в течение последних 10 дней.
Что Украина показывает Трампу?
Политолог отметил, что нанося дальнобойные удары по российской территории, Украина демонстрирует силу.
Такова наша переговорная позиция накануне встречи Трампа и Путина,
– отметил Загородний.
По его словам, Украина показывает американцам, что они могут договариваться о чем угодно, но есть важный нюанс – Киев ответственен за события, которые происходят в России. Поэтому придется договариваться с Украиной.
Вокруг темы ударов по российским НПЗ и другим объектам есть много спекуляций. В частности, говорят, что длительная пауза была связана с запретом со стороны Белого дома. Впрочем, по мнению политолога, нынешней администрации президента США безразлично на российскую нефтепромышленность.
Сейчас команда Трампа взяла курс на то, чтобы разобраться с Венесуэлой. Там они тоже хитро действуют. Сначала Трамп начал снимать санкции с Венесуэлы, давая венесуэльской компании возможность добывать нефть. Однако для того, чтобы держать в тонусе президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вдвое увеличили вознаграждение за его задержание.
В общем американцам выгоднее иметь под рукой Венесуэлу, которая имеет больше всего месторождений нефти в мире.