Накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая должна состояться 15 августа на Аляске, Украина усиливает свои позиции. В частности, наносит удары по российским НПЗ, железной дороге и другим стратегическим объектам.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Тарас Загородний, отметив, что активизация украинских ударов по объектам на территории России наблюдается в течение последних 10 дней.

Что Украина показывает Трампу?

Политолог отметил, что нанося дальнобойные удары по российской территории, Украина демонстрирует силу.

Такова наша переговорная позиция накануне встречи Трампа и Путина,

– отметил Загородний.

По его словам, Украина показывает американцам, что они могут договариваться о чем угодно, но есть важный нюанс – Киев ответственен за события, которые происходят в России. Поэтому придется договариваться с Украиной.

Вокруг темы ударов по российским НПЗ и другим объектам есть много спекуляций. В частности, говорят, что длительная пауза была связана с запретом со стороны Белого дома. Впрочем, по мнению политолога, нынешней администрации президента США безразлично на российскую нефтепромышленность.

Сейчас команда Трампа взяла курс на то, чтобы разобраться с Венесуэлой. Там они тоже хитро действуют. Сначала Трамп начал снимать санкции с Венесуэлы, давая венесуэльской компании возможность добывать нефть. Однако для того, чтобы держать в тонусе президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вдвое увеличили вознаграждение за его задержание.

В общем американцам выгоднее иметь под рукой Венесуэлу, которая имеет больше всего месторождений нефти в мире.