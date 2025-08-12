Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что это не предел. Украина продолжает совершенствовать собственные беспилотники.

Что известно о взрывах на российских НПЗ?

Как отметил Тимочко, нефтеперерабатывающие заводы – больная тема для врага. В свое время они сконцентрировали вокруг них достаточно серьезную систему противовоздушной обороны. Тогда Силы обороны переключились на другие военные объекты врага.

Было много поражений различных заводов. В том числе и тех, где производят антенны, радары и т.д. Как только удается нарушить производственный цикл на одном предприятии, то начинает падать производство и на других.

Условно, уменьшилось количество запчастей или даже готовых изделий в направлении радиолокации. Это дало возможность бить еще дальше вглубь российской территории,

– сказал Тимочко.

Украине удается выбивать вражеские военные объекты врага уже на стратегической глубине. Это будет продолжаться.

Добавим, ранее украинские дроны не долетали до Республики Коми. Расстояние до нее – примерно 2000 километров. А пораженный нефтеперерабатывающий завод участвовал в поставках горюче-смазочных материалов российским оккупантам.