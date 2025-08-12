Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що це не межа. Україна продовжує вдосконалювати власні безпілотники.

Що відомо про вибухи на російських НПЗ?

Як наголосив Тимочко, нафтопереробні заводи – болюче тема для ворога. Свого часу вони сконцентрували довкола них досить серйозну систему протиповітряної оборони. Тоді Сили оборони перемкнулися на інші військові об'єкти ворога.

Було багато уражень різних заводів. Зокрема й тих, де виробляють антени, радари тощо. Як тільки вдається порушити виробничий цикл на одному підприємстві, то починає падати виробництво і на інших.

Умовно, зменшилась кількість запчастин чи навіть готовий виробів в напрямку радіолокації. Це дало можливість бити ще далі вглиб російської територію,

– сказав Тимочко.

Україні вдається вибивати ворожі військові об'єкти ворога вже на стратегічній глибині. Це буде продовжуватися.

Додамо, раніше українські дрони не долітали до Республіки Комі. Відстань до неї – приблизно 2000 кілометрів. А уражений нафтопереробний завод брав участь у постачання паливно-мастильних матеріалів російським окупантам.