Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 11 августа имел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Обе стороны скоординировали позиции накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

Что обсудил Ермак с Рубио по телефону?

Андрей Ермак рассказал, что проинформировал Рубио об активной коммуникации с партнерами, в частности во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Мы скоординировали позиции накануне важных дипломатических шагов, запланированных на этой неделе. Для Украины приоритетом является справедливый и длительный мир, что предусматривает безусловное прекращение огня как предпосылку для предметных переговоров, а также усиление давления на Россию для принятия реальных шагов в этом направлении,

– отметил глава ОП.

Он также поблагодарил американскую сторону за лидерство президента Дональда Трампа в стремлении завершить войну России против Украины и весь американский народ за поддержку и помощь.

"Также спасибо Госсекретарю Марко Рубио, который много делает для достижения справедливого мира", – написал Ермак.

Кроме того, глава Офиса Президента выразил благодарность спецпредставителю Президента США по вопросам Украины, генералу Киту Келлогу за неизменную поддержку нашего государства.

К слову, ранее Владимир Зеленский отметил, что российские власти не хочет прекращения огня и окончания войны в Украине, а готовится к новым наступательным операциям. Оккупанты перемещают свои войска для новых атак.